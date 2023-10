MIAMI, Estados Unidos. — Marco Antonio Morán Peregrín, custodio de una cancha deportiva en la ciudad de Guantánamo que denunció el arrendamiento de la instalación a una mipyme el pasado mes de julio, respondió a las críticas recibidas tras la denuncia hecha a través de CubaNet.

En aquella ocasión, el empleado declaró a este diario que el arrendamiento de la cancha —ubicada en la intersección de las calles Calixto García y Narciso López— a la mipyme dejó a niños sin y profesores sin su centro deportivo de referencia.

A raíz de la denuncia, Morán Peregrín recibió críticas de compañeros de trabajo y amenazas de agentes de la policía política. Sin embargo, asegura que muchos vecinos de la zona agradecieron sus declaraciones.

“Yo dije la verdad, pero muchos compañeros míos de labor que lo han tomado mal. Mi deber como ciudadano era hacer esta publicación, porque estaba afectando una parte de la comunidad”, expresó el hombre.

Terminado el tiempo de arrendamiento, el área deportiva regresó a sus habituales funciones. Morán Peregrín reconoce que gracias a la gestión de la mipyme, el lugar tiene muchas mejores condiciones.

“Después de ese tiempo, yo me reincorporé a mi centro laboral normalmente. De cierta forma, hay que agradecerle al que estaba, que arregló bastante bien el local lo tiene más seguridad ahora. Eso se lo agradezco”, expuso el guantanamero.

Tras la denuncia realizada en julio y publicada en agosto por CubaNet, no faltaron las amenazas de la Seguridad del Estado.

“Un día, un motorista con casco integral me dice, textualmente: ‘sigue haciendo publicacioncitas, que a cada santo le llega su hora’. Yo me quedo mirando y me percato que era el oficial de la Seguridad del Estado. Se refirió a mí de esa forma. Yo lo tomo como una posible amenaza. Lo que yo dije no es no era mentira. Yo dije simplemente la verdad. No veo el porqué de esta amenaza. Y quiero que quede constancia”, relató Morán Peregrín.

Mientras estuvo fuera del área deportiva, el hombre tuvo problemas con el cobro de su salario, que llegó a devengar con más de un mes de atraso.

