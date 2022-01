MIAMI, Estados Unidos.- La activista cubana Thais Franco, una de las manifestantes de Obispo el 30 de abril de 2021, conversó en exclusiva con CubaNet sobre la multa que la Seguridad del Estado quiere imponerle a ella y a sus compañeros, y las constantes presiones del régimen para que opositores como ella abandonen el país.

“Fuimos citados a Villa Marista y el oficial de la Seguridad dijo que para cerrar la causa del 30 de abril podíamos llegar a una ‘conciliación’: pagar una multa que puede ir de 7 000 a 10 000 pesos. Les dijimos que no estábamos de acuerdo, y que incluso ya habíamos cumplido prisión injustamente por pedir libertad y por ser activistas cívicos”.

Para Thais Franco, aunque la Seguridad diga que con la multa se cierra el caso todos “sabemos que no es así, porque la Seguridad del Estado siempre está hostigando a los opositores. Ellos quieren tratar de callarnos. Cuando tu eres frontal contra el régimen siempre tienes hostigamiento”, señaló.

La activista, que pasó cinco meses en prisión por su participación en la protesta de la calle de Obispo, en la que varios opositores pedían llegar a casa de Luis Manuel Otero Alcántara, quien se encontraba en una huelga de hambre, asegura que, en Villa Marista, durante el último encuentro con la Seguridad ella y sus compañeros recalcaron siempre su inocencia.

“Siempre dijimos que éramos inocentes, pero hay que ser realistas, entre ir a prisión y pagar una multa preferimos pagar la multa, porque lo que queremos es seguir haciendo activismo. Para qué queremos ir a prisión, lo que queremos es seguir denunciando lo que pasa en Cuba”, dijo.

Desde que los opositores del 30 de abril acordaron pagar la multa el gobierno tiene 10 días para analizar y decidir cuánto será el monto a pagar, luego 10 días hábiles para notificar el veredicto y de ahí 30 días más para pagar la multa, que muchos consideran es excesiva, sobre todo porque los opositores cubanos cuentan con el mínimo dinero pues el gobierno no les deja trabajar, y en muchas ocasiones ni les deja salir de sus casas.

Thais Franco, madre de tres hijos, asegura que de pagar ese dinero “estaríamos siendo juzgados doble, porque cumplimos prisión y encima estamos pagando una multa administrativa”.

Durante su entrevista Franco también habló de cómo la Seguridad del Estado presionó a Esteban Rodríguez a abandonar el país, y de que a ella también le han dicho que esa es la mejor opción para ella y sus hijos.

“Cada vez que me hacen una detención siempre me dicen lo mismo, y más que yo tengo causa abierta. Me han dicho: ‘si te quedas en Cuba vas a ir presa de una manera o de otra. O te puedes ir del país con tus hijos’”.

“Cuando estuvimos en Villa Marista el oficial mencionó a Estaban. Dijo que su sanción era el destierro absoluto. Ellos quieren desterrarnos o exiliarnos porque no quieren que digamos la verdad de lo que pasa en Cuba. Sabemos que en la isla no hay derechos, no te puedes manifestar, porque al ser un régimen totalitario, siempre trata de callar las voces, y se basa en chantajes y amenazas, ya sea contigo directamente o con tu familia”, expresó Thais Franco.

El régimen cubano vive bajo las “amenazas y el chantaje, y luego te dan a escoger si la cárcel o el silencio, que es irte del país. Eso es lo que ellos hacen cuando los opositores somos frontales”, sentenció.

La entrevista completa aquí:

Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de WhatsApp. Envíanos un mensaje con la palabra “CUBA” al teléfono +1 (786) 316-2072, también puedes suscribirte a nuestro boletín electrónico dando click aquí.