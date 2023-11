MIAMI, Estados Unidos. — Este fin de semana continuará en Miami el festival FL. Flamencos, que desde el pasado miércoles se desarrolla en varios centros culturales de Miami-Dade.

Este sábado se presentarán en concierto en el Miami Beach Bandshell el joven cantante Israel Fernández y el reconocido guitarrista Diego del Morao.

A pesar de su juventud, Fernández se ha convertido en un referente para los aficionados al cante, poseedor de una enorme personalidad, una afinación perfecta, un dominio endiablado del ritmo y un entusiasmo desmesurado por el arte que representa su forma de vida.

En el caso de Diego del Morao, se trata de un artista que ha sabido crear su propia música, su propio estilo, sin perder el respeto a la tradición de sus raíces. Su forma de tocar la guitarra es una de las más reconocibles entre los guitarristas contemporáneos.

La presentación arrancará a las 8:00 de la noche.

El festival cerrará el domingo con la presentación en el Miami-Dade County Auditorium de Domingos de Vermut y Potaje, de la cantautora​ de flamenco fusión Maui. El espectáculo (que comenzará a las 2:00 p.m.) propone una mezcla de teatro, música, repentismo, pellizco y palabra hablada, teniendo al potaje como protagonista.

FUNDarte, compañía a cargo del festival, es una organización multidisciplinaria sin fines de lucro dedicada a producir, presentar y promover el arte y la cultura en la ciudad de Miami. En 2023, además de FL. Flamencos, ha desarrollado una importante cartelera de eventos que ha incluido festivales como Miami On Stage, Global Cuba Fest, Out in the Tropics y ZunZún Children’s Fest.

