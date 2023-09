MIAMI, Estados Unidos. — Durante la primera quincena de octubre se desarrollará en varias plazas culturales del condado Miami-Dade el ZunZún Children’s Fest, una serie de espectáculos para niños organizados por la compañía FUNDarte.

La programación arrancará el domingo 1 de octubre a las 2:00 p.m. en una de las salas del Miami-Dade County Auditorium con el show La Escuela Encantada, un proyecto musical de la cantautora y guitarrista española Rosalía Mowgli dirigido a todos los públicos, especialmente a los niños.

El espectáculo propone un viaje musical a través de diferentes culturas en el que niños y adultos reciben en lecciones sobre una variedad de curiosos instrumentos tradicionales e inusuales.

Ese mismo día, a las 7:00 p.m., el Miami Beach Bandshell acogerá Actívate, del dúo ganador del Grammy Latino 123 Andrés. Se trata de un show repleto de vibraciones positivas y ritmos latinos llenos de energía.

La segunda jornada del ZunZún Children’s Fest está prevista para el sábado 7 de octubre. Ese día, de 2:00 p.m. a 6 p.m., será presentada en el Miami-Dade County Auditorium Little Night, del proyecto IMAGINART, una instalación inmersiva que juega con los personajes fantásticos de la noche, el humor y lo absurdo y surrealista.

En la misma sede, a las 7:00 p.m., será el turno del espectáculo Miedo come todo… Sueños al vuelo, del proyecto Flores TeatroDanza, que utiliza el lenguaje de la danza contemporánea en su búsqueda del diálogo con los más pequeños.

El ZunZún Children’s Fest cerrará el viernes 13 de octubre con la presentación en el Aventura Arts & Cultural Center de Insectos y Bicharracos, una obra de teatro musical producida por Rita Rosa Ruesga y dirigida por Eddy Diaz Souza.

Las reservaciones de boletos están disponibles a través de la dirección https://linktr.ee/FUNDarte.us

El ZunZún Children’s Fest celebra anualmente con la familia y el público más pequeño una variada programación de proyectos bilingües que reúne a artistas locales y visitantes para promover la valorización de la cultura universal y los valores de la hispanidad.

FUNDarte, compañía a cargo del festival, es una organización multidisciplinaria sin fines de lucro dedicada a producir, presentar y promover el arte y la cultura en la ciudad de Miami. Además del ZunZún Children’s Fest, cuenta con una importante cartelera a lo largo del año, que incluye festivales como Miami On Stage, Global Cuba Fest y Out in the Tropics.