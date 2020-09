MIAMI, Estados Unidos. – La periodista cubana Adriana Robreño, reportera de la agencia oficialista Prensa Latina, se quejó por el mal servicio recibido en una de las tiendas en divisas de La Habana, donde el sistema automatizado descontó el dinero de su cuenta bancaria sin haber procesado su pago.

El suceso ocurrió este martes en un mercado del municipio de Playa, donde la joven intentó, sin éxito, comprar varios productos.

“Resulta que al pagar en el mercado de 3ra y 70 (en MLC) por problemas de conexión la transacción dio denegada…pero me sí me descontaron el dinero de la tarjeta”, escribió la periodista, que calificó el hecho como “una falta de respeto total”.

Al formalizar su queja ante el Banco Metropolitano, los funcionarios le indicaron que los plazos para el reembolso oscilaban entre 15 días y tres meses.

“Hice la reclamación como es debido y en el Banco Metropolitano me dijeron que demoran entre 15 días y tres meses para devolverlo… es inaceptable que descuenten el dinero en un segundo y demoren tanto para devolverlo”, señaló.

La periodista, que se desempeñó por varios años como corresponsal de la cadena venezolana Telesur en Brasil, lamentó las irregularidades en el servicio y exigió a Banco Metropolitano la devolución inmediata de su dinero.

“¿Cómo entender que un servicio que es para ayudar a la economía del país se convierta en un problema para las familias, en este caso la mía, que ahora no puede contar con ese presupuesto para adquirir productos necesarios? Ojo, que sea en MLC no significa que sea para darse lujos. Banco Metropolitano S.A. exijo mi dinero de vuelta, que no demore ni 15 días y mucho menos 3 meses”.

La inestabilidad en las plataformas de pago online continúa siendo una asignatura pendiente para las entidades bancarias de la Isla, que a menudo reciben reclamos de clientes por errores en transacciones.

El pasado lunes, el pastor cubano Manuel Alberto Morejón Soler denunció al propio Banco Metropolitano luego de que el sistema dejara la cuenta de su esposa sin dinero.

“Ella realizó una operación de extracción de 10 CUC sobre un saldo de 20 CUC. Al consultar el saldo total después de la operación el descuento había sido de 20 CUC, o sea, la dejaron sin nada”, sostuvo el pastor.

Pese a las quejas realizadas y a las explicaciones de varios funcionarios, hasta el domingo, la cuenta bancaria de su esposa se mantenía en cero.