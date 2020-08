MIAMI, Estados Unidos. – El pastor cubano Manuel Alberto Morejón Soler denunció a Banco Metropolitano por irregularidades en el servicio ofrecido tanto a él como a su esposa.

Morejón Soler explicó a CubaNet que viene presentando dificultades con esa entidad estatal desde el pasado mes de febrero, cuando un retraso en la entrega de una tarjeta bancaria le imposibilitó realizar un viaje al extranjero.

“Hice la solicitud de una tarjeta bancaria desde finales del mes de febrero o principio de marzo, pues esperaba el dinero de dos pasajes de avión para visitar como turista la República Checa por lo menos tres meses… Al hacer la solicitud de la tarjeta me dijeron que se demoraba una semana, pero tuve que esperar tres semanas. De hecho, mis patrocinadores decidieron sacar los pasajes desde Chequia, pues cada semana tenía que responderles que aún no había recibido la tarjeta bancaria”, señaló el pastor en su queja.

A consecuencia de la demora, los tiempos del viaje se dilataron hasta coincidir con el cierre de fronteras en el país europeo, por lo que él y su esposa tuvieron que permanecer en la Isla.

“¿Quién me subsana esta pérdida? ¿Se puede reclamar ante los Tribunales una indemnización al Banco Metropolitano por negligencia de este y por la pérdida un negocio?”, apuntó Morejón Soler.

El caso más reciente tuvo lugar el pasado 19 de agosto, cuando su esposa estableció una reclamación en la sede de Banco Metropolitano ubicada en las Calle 23 y 8, en el barrio habanero del Vedado.

“Ella realizó una operación de extracción de 10 CUC sobre un saldo de 20 CUC. Al consultar el saldo total después de la operación el descuento había sido de 20 CUC, o sea, la dejaron sin nada”, explicó el religioso cubano.

Pese a la reclamación pertinente de su esposa y a la respuesta de funcionarios de la entidad bancaria, pasadas las 72 horas establecidas su cuenta seguía sin el saldo perdido.

“El miércoles 26 me personé con ella en el banco y exigí un límite de entrega. Las técnicas muy apenadas no sabían que hacer, entonces fueron a ver a un ‘jefe’ que no dio la cara, sino que las mando a llamar a la Sucursal Electrónica, con la cual no se pudieron comunicar”.

Manuel Alberto Morejón Soler señala que, hasta ayer, la cuenta bancaria de su esposa se mantenía en cero.

“El monopolio bancario del régimen totalitario cubano goza de total impunidad ante cualquier demanda que le pueda hacer un usuario corriente, por lo menos eso es lo que me han demostrado hasta ahora las reclamaciones hechas a esta entidad por las contrariedades que me han causado entre otros casos que no hago mención”, subrayó el pastor.