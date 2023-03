MADRID, España.- Familiares de los dos cubanos que aterrizaron en la mañana de este 25 de marzo en Cayo Hueso a bordo de un ala delta motorizado, han pedido que no los devuelvan a Cuba, por temor a las represalias en la Isla.

“Si a ellos los regresan el problema que se van a buscar no tiene palabra, no se compara con nada. El problema que se van a buscar va a ser gigantesco, no podrán ser alguien más nunca en su vida”, dijo a Telemundo 51 Laura Hernández Chirino, hermana de Ismael Hernández Chirino, uno de los migrantes.

La mujer explicó además que “ellos hacían vuelos comerciales para el turismo y con algunos cubanos que podían pagarlo”. Así como aseguró que la familia no tenía conocimiento de sus planes.

Sobre el peligro de ser regresados a Cuba, los familiares recordaron que el Club de Aviación de Cuba (CAC) calificó el hecho como una “violación del espacio aéreo” y se refirió a la sustracción del equipo (propiedad estatal), con matrícula CU-U 1619.

“El Club de Aviación de Cuba denuncia este hecho y transmite a las autoridades internacionales correspondientes su desacuerdo con hechos como estos y solicita se aplique a estos individuos las sanciones correspondientes a la gravedad del caso y la devolución del equipo sustraído”, indicaba la entidad en una nota oficial.

El otro piloto fue identificado como David López Alfonso. Tras el arribo a Estados Unidos en el ala delta ambos fueron detenidos y puestos a disposición de las autoridades.

Tras trascender el hecho, la congresista cubanoamericana María Elvira Salazar expresó sus respetos a los pilotos y dijo desde la red social Twitter: “Si alguien te viene con el cuento del Socialismo en Cuba, háblale de estos cubanos valientes que cruzaron hoy el Estrecho de la Florida en este artefacto y aterrizaron en Cayo Hueso”.

En febrero pasado recibió asilo político el piloto Rubén Martínez Machado, quien llegara a Estados Unidos en octubre de 2022 a bordo de una avioneta Antonov AN-2, de fabricación soviética.