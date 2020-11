Roilán Álvarez Rensoler cumple 23 días en huelga de hambre

MIAMI, Estados Unidos.- Este sábado el opositor santiaguero Roilán Álvarez Rensoler llegó a 23 días en huelga de hambre, en protesta por su arbitrario encarcelamiento.

El activista de 34 años de edad, integrante de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) y promotor de Cuba Decide, comenzó su huelga el pasado 5 de noviembre, luego de ser condenado a un año de prisión.

Sus familiares aseguran que el régimen no le dejó más opción a Roilán que irse a una huelga de hambre para reclamar su inmediata liberación.

“No tuvo abogados, ni permitieron testigos. Días antes lo habían detenido y golpeado, le robaron su aceite y los 1000 pesos de fianza. Entonces es mi hijo quien termina pagando en prisión solo por ser opositor”, denunció a CubaNet Valentina Rensoler, madre del activista.

Álvarez Rensoler, quien reside en el municipio santiaguero Julio Antonio Mella, fue enviado hacia la prisión Mar Verde para cumplir su sanción por los supuestos delitos de acaparamiento, desacato y atentado; y por mantenerse plantado fue confinado a una celda de castigo de ese penal.

Según sus familiares, el primer jefe de la prisión, llamado Osmel, indicó que la postura del opositor no es la indicada, y pidió que lo convencieran para que abandonase la inanición voluntaria.

“Nosotros fuimos a Mar Verde y nos negaron verlo. No sabemos cómo está, si lo tienen con ropa o desnudo, si está mal de salud, si está durmiendo en el piso, no sabemos nada. Yo lo único que pido como su madre es que no me lo dejen morir, que no me lo dejen morir porque yo sé que él está ahí injustamente”. lamentó Valentina.

Roilán Álvarez Rensoler fue a prisión en 2013 acusado de robo por un oficial del Ministerio del Interior (MININT). Después de realizar una huelga de hambre de 43 días fue puesto en libertad.

En septiembre pasado fue víctima de otro juicio, donde tampoco tuvo ni siquiera las mínimas garantías al debido proceso. Terminó siendo sentenciado a 18 meses de prisión sin internamiento, por el supuesto delito de desobediencia.

En este mes de noviembre la lista de activistas de UNPACU condenados por el régimen ascendió a 51. El último fue Roberto Perdomo Fuentes, también del municipio Julio Antonio Mella, condenado a un año de privación de libertad; y este 28 debía presentarse en el centro penitenciario para comenzar a cumplir su sanción.

