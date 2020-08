Fiscalía del régimen pide 18 meses de prisión para activista de la UNPACU

MIAMI, Estados Unidos. – Este martes, un funcionario del Tribunal Municipal Popular del municipio de Mella se presentó en la casa del activista de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) Roilán Álvarez Rensoler para comunicarle que la Fiscalía retomó el proceso en su contra.

El funcionario informó al opositor que será llevado a juicio por el supuesto delito de “desobediencia” y le dio un plazo de cinco días para que buscara un abogado.

La Fiscalía pide que se le imponga una sanción de 18 meses de privación de libertad. En la petición fiscal que le fue entregada a Álvarez alegan que este se negó a entregar su carné de identidad el pasado 14 de abril al jefe de sector Félix Elías Arévalo, y que, además, participa en juegos ilegales como dados, bolita y peleas de gallos.

Sin embargo, Roilán asegura que todo es parte de un “teatro de la policía política” para presionarlo a abandonar la oposición.

“Todo ocurrió el día que me citaron verbalmente. Yo me presenté y varios esbirros (oficiales) armaron un show en mi contra… el policía que me acusa me ofendió e intentó golpearme y ahora resulta que soy yo el que cometió un delito”, explicó el activista a CubaNet.

Roilán Álvarez Rensoler fue citado el pasado 14 de abril para ser interrogado por agentes de la Seguridad del Estado en el municipio Julio Antonio Mella, donde radica.

En la estación policial fue recibido por agentes de la policía política, el jefe de sector que lo había citado y un oficial con el grado de mayor, que finalmente le informó que sería procesado por el presunto delito de “desobediencia”.

Ese mismo día fue trasladado hacia hospital militar Dr. Joaquín Castillo Duany, de Santiago de Cuba, por sospechas de coronavirus. Más tarde fue enviado al hospital Ambrosio Grillo, donde lo mantuvieron aislado por 14 días.

El primero de junio lo citaron para presentarse al juicio que tendría lugar en su contra, pero fue suspendido porque, según el Tribunal, era preciso reunir otras pruebas que demostraran la supuesta culpabilidad de Álvarez Rensoler.

“Ahora me dicen que busque abogado y que en cinco o siete días volverán a hacer el juicio. Según ellos, yo juego dados y bolita, no trabajo y soy un antisocial, pero yo me niego a buscar un abogado que al final es parte de la misma dictadura que me quiere condenar. El verdadero delincuente es Raúl Castro y voy a enfrentar todas esas infamias con mi única verdad: soy opositor pacífico a la dictadura y lucho todos los días por la libertad de mi pueblo”, dijo el activista.

Roilán Álvarez Rensoler, de 34 años de edad, fue a prisión en 2013 acusado de robo por otro oficial del Ministerio del Interior (MININT). Después de realizar una huelga de hambre en protesta por su encarcelación fue puesto en libertad. Es uno de los miembros de la UNPACU que más golpizas ha sufrido a manos de las fuerzas represivas.

El grupo opositor también denuncia el incremento del cerco policial que rodea sus sedes en Santiago de Cuba desde hace casi un mes. En la tarde del 4 de agosto, fue detenida Zaida Ortiz, la tía de Nelva Ortega, activista y esposa de José Daniel Ferrer.

“Mi tía no es opositora. Ella me viene a ayudar con mi bebé desde antes de dar a luz y al salir de aquí cuatro agentes la arrestaron y la amenazaron para que no regresara a la sede”, denunció Nelva a CubaNet.

En La Habana, Zaqueo Báez confirmó que Aneski Jiménez y Geovel Hernández fueron liberados en el día de ayer.

Geovel Hernández (Foto: Cortesía de la autora) Aneski Jiménez (Foto: Cortesía de la autora) Zaida Ortiz (Foto: Cortesía de la autora)

“Geovel fue llevado a la Oncena Unidad de San Miguel del Padrón y Aneski a la Unidad de Guanabacoa. Los dos recibieron las mismas amenazas: prisión si continúan con su activismo”, detalló Báez.

También fue liberado luego de varias horas Roberto Pérez Rodríguez, coordinador de la célula José Martí en la capital.

En Granma permanecen bajo arresto y en huelga de hambre hace siete días los hermanos Osvaldo y Osmani Mendoza Ferriol. Mientras, Ernesto Pérez Pérez, campesino opositor que radica en Las Tunas, también se encuentra en huelga de hambre desde el pasado 26 de julio en un calabozo de la unidad policial de Majibacoa.

Activistas de Providencia 4, en Majibacoa, exigiendo libertad de Ernesto Pérez, luego se perdió comunicación con ellos (Foto: Cortesía de la autora) Activistas de Providencia 4, en Majibacoa, salieron a protestar a la calle exigiendo libertad de Ernesto Pérez, luego se perdió comunicación con ellos (Foto: Cortesía de la autora)

Decenas de activistas que también viven en este municipio se han solidarizado con Pérez Pérez y han realizado acciones pacíficas para exigir su liberación.

Se trata de una comunidad de al menos cuarenta campesinos que han sido reprimidos por ser miembros de la UNPACU. Desde hace días todos permanecen incomunicados y sus teléfonos tienen restricción temporal de llamadas.

Según Ferrer, líder principal de la UNPACU, hasta el momento se desconoce la situación de todos ellos.