Régimen cubano acusa al pastor Alain Toledano de “propagación de epidemias”

MIAMI, Estados Unidos. – El pastor santiaguero Alain Toledano Valiente fue detenido este miércoles 8 de abril por la Policía Nacional Revolucionaria (PNR). En horas de la tarde, el jefe de sector llamado Asiel, con número de chapilla 39426, se presentó en el domicilio del líder religioso y lo condujo, caminando, hasta la unidad policial de Micro 3.

El pastor aludió que él y su familia se encontraban en total aislamiento, como recomendaron las autoridades de Salud Pública, pero de todos modos el agente aseguró que debía “acompañarlo”, aun cuando no portara ninguna citación oficial.

“Tuve que entrar a ese lugar que estaba lleno de personas sin protección, y me llevaron a una oficina donde había cuatro sillas. Me parece sospechoso que el que oficial me mandara a sentarme en una específica”, contó Toledano.

“No respetaron mi cuarentena. ¿Cómo es posible que me sacaran de mi casa sin motivo para llevarme a un lugar donde fácilmente me puedo contagiar?”, cuestionó.

En esta ocasión el pastor fue acusado de dos nuevos delitos: “propagación de epidemias” y “enriquecimiento ilícito”. La primera se debe, supuestamente, a los cultos que celebra su iglesia Enmanuel y que hace más de 20 días están suspendidos. La segunda, responde a la venta de un libro cristiano.

Alain Toledano saliendo de su vivienda por órdenes del oficial de la PNR (Foto: Cortesía) Alain Toledano y su esposa preparando las compras de productos de primera necesidad para donar a los necesitados (Foto: Cortesía) Alain Toledano preparando las compras de productos de primera necesidad para donar a los necesitados (Foto: Cortesía) Encuentro de la iglesia que lidera Alain Toledano, realizado en 2020 (Foto: Cortesía)

“Días antes de que dijeran algo sobre reuniones de grupos de personas por los medios oficiales, nosotros suspendimos todos los cultos. Ahora mismo ninguna iglesia del país está realizando encuentros, esa acusación es totalmente falsa”, desmiente Toledano.

Sobre la venta del libro explicó: “Se llama El Corazón y es totalmente cristiano. Una parte de los ejemplares los regalamos y otra la vendemos a 25.00 pesos CUP cada uno. De esa forma podemos comprar los materiales necesarios para volver a imprimir. Nunca se recauda lo que realmente se invierte, pero algo recuperamos y lo demás lo ponemos nosotros”, explicó a CubaNet.

El pastor evangélico culpa al Departamento de la Seguridad del Estado por los más recientes actos de hostigamiento en su contra.

“Realmente el libro es lo que menos les importa, es solo una justificación. La realidad es que quieren cerrarme la vida, reducirme. Ellos (la Seguridad del Estado) me juraron hace tiempo que, de caer en prisión, no saldría vivo; realmente temo por mi vida y la de mi familia”, lamentó Toledano, quien lidera una de las iglesias con más miembros en Santiago de Cuba.

“He sido atacado en la calle por personas desconocidas; mis hijas han sido maltratadas y violentadas en la escuela, hasta el punto de negarles el derecho a una carrera universitaria. Hemos hecho las denuncias pertinentes y nunca son procesadas. A mi familiares cercanos tampoco les permiten trabajar para el Estado. Me quitaron mi casa, mis bienes y no cesan con las amenazas de llevarme a prisión”.

“Yo llevaba 20 días sin salir a la calle, estaba sano completamente. Por eso, ahora estoy alertando que, si me sucede algo, el único responsable será este régimen comunista”, aseguró.

Para el líder cristiano de 48 años de edad, que ya enfrentaba una acusación por supuesto “desacato”, estos dos nuevos delitos son parte del terrorismo de Estado que padece hace años, pero que se ha intensificado en los últimos meses.

El pastor también asegura que los actos de hostigamiento en su contra se deben a su capacidad de convocatoria y a su rechazo del régimen que impera en el país. “Quieren que deje de ser pastor, quieren que deje de predicar la palabra de Dios, pero la justicia tarde o temprano prevalecerá sobre la maldad”, dijo.