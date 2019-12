Seguridad del Estado interroga al pastor Alain Toledano Valiente

SANTIAGO DE CUBA. – Este 11 de diciembre el Pastor Alain Toledano Valiente fue víctima de otra citación policial por parte de la Seguridad del Estado cubano.

“Llegué a la Tercera Unidad Policial de la provincia llamada la Motorizada y me dijeron que los policías no estaban ahí. Tuve que virar hacia la unidad de mi reparto Micro 3”, dijo Toledano que, finalmente, fue interrogado por el primer teniente Asiel Estévez Frómeta.

“Fue un chiste de muy mal gusto. Me preguntaron que si yo no creía en la Revolución y que si yo hablaba mal de ella”, describió el pastor santiaguero. “Yo siempre les he dejado clara mi postura, y ahora tuve que volver a aclararle al jefe de sector.”

Para el pastor evangélico todo fue parte de un plan para frustrar su participación en el Congreso Apostólico Viento Recio en Las Tunas que iniciaba el martes 10 de diciembre, el mismo día en que le entregaron la citación. “Decidimos asistir, y estuvimos ahí, fue glorioso, gracias a Dios, luego me regresé de inmediato a Santiago para presentarme a la citación.”

Alain Toledano de 47 años de edad, ha sido víctima de violaciones por parte del régimen cubano que van desde la demolición de su casa que funcionaba como templo, hasta abultadas multas, citaciones continuas y limitaciones de movimiento en el territorio nacional.

De acuerdo con el Instituto Patmos, también forma parte de la lista de los más de 200 disidentes regulados por interés público, dentro de los que se encuentran diferentes actores de la sociedad civil independiente como religiosos, artistas, periodistas, opositores y otros.

En las Tunas (foto cortesía del autor) Alain Toledano junto a familiares (foto cortesía del autor)

Ante la insistencia del Gobierno cubano de negarle su derecho a salir de Cuba, el pastor envió este mensaje a sus verdugos: “El régimen cubano me impide salir de Cuba, todas las fronteras humanamente cerradas para mí, pero creo, viene el cambio, creo viene un milagro, creo viene el cumplimiento del sueño de cada cubano, libertad.”

El apóstol, líder del Movimiento Sendas de Justicia, enfrenta una acusación por el delito de “desobediencia” que él asegura es totalmente falso, y que la verdadera razón es que no simpatiza con el régimen cubano.