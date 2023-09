MADRID, España.- Desde el centro penitenciario de máximo rigor Combinado del Este, en el municipio de Guanabacoa, La Habana, el preso político cubano Yuri Almenares González denunció estar siendo víctima de ataques homofóbicos por parte de presos comunes y las autoridades de la prisión.

Almenares González, sentenciado a siete años de cárcel, en una carta escrita a mano a la que tuvo acceso Martí Noticias denunció que el jefe del Edificio #1 (donde está recluido), el mayor Leonelvis Hardy Baró, el segundo mayor Aliosky Kindelán Carrión, el jefe de Tratamiento Educativo Yorgenis Vicet Robert, el jefe de Orden Interior Edislaydis Castillo Gaínza y el segundo de Orden Interior conocido como Roger, todos en complot con el teniente coronel Pedro de Sección 21 y su cúpula de mafiosos manipuladores están usando a los internos (reclusos) comunes y hasta a manifestantes del 11J para que lo discriminen y le den golpes.

Asimismo, relató que en agosto pasado fue golpeado por el primer teniente Reeducador del 1ro. Sur, llamado Sergio porque él llevaba 16 días plantado. El 4 de julio había recibido otra golpiza propinada por el segundo del Orden Interior Roger por ponerse un pullover blanco en el que se leía “Happy 4 of July – U.S.A.”

“Así es está mafia asesina que todos se tapan uno a otros, ellos golpeándome y yo esposado les gritaba asesinos, esbirros, mafiosos, corruptos, abajo el comunismo, abajo la corrupción de ustedes asesinos. ¡Patria y Vida! ¡Libertad! Mientras yo más les gritaba más duro me daban, al punto de que ahora son los presos los enviados a golpearme. El 3 de septiembre de 2023 un lanchero llamado Michel Pacheco me golpeó la cara y respondí al golpe, por ese mafioso de Roger, fui llevado a la celda de castigo 1114 en la cual estaban las paredes llenas de excremento siendo así obligado por cuatro días a estar en huelga de hambre ya que en esas condiciones no se podía comer ese sancocho mal elaborado por estos ladrones vestidos de verde olivo”, se lee en la carta.

Yuri Almenares, miembro del Movimiento Opositores por una Nueva República (MONR), advirtió que “no seguirá tolerando” estos abusos, ni el constante acoso, represión, tortura psicológica y, sobre todo, la constante discriminación homofóbica por su preferencia sexual y su ideología “en contra de toda esta mafia esbirra, neonazis asesina dictatorial comunista cubana”.

Tras más de dos años en prisión preventiva, Yuri Almenares González fue sentenciado a siete años de privación de libertad por el supuesto delito de “desacato” a la figura del mandatario Miguel Díaz-Canel. La sanción constituye una represalia por sus publicaciones en redes sociales, en las cuales criticaba, entre otros temas, la deficiente gestión de los gobernantes cubanos y la grave crisis que afecta al país.