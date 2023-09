MADRID, España.- El Centro de Investigación “Instituto Hudson” en los Estados Unidos desarrollará este miércoles 27 de septiembre un panel virtual sobre el reclutamiento de los cubanos para luchar contra Ucrania como aliados de Rusia.

El panel, que comenzará a las 12:00 del mediodía, estará moderado por el analista del Instituto Hudson Daniel Batlle y se podrá seguir en directo a través del sitio web del instituto.

Entre los panelistas se encuentra el Dr. Orlando Gutiérrez Boronat, coordinador de la Asamblea de la Resistencia Cubana, que hablará sobre la cooperación entre el régimen cubano y el presidente ruso Vladímir Putin en el último año. Entre los temas a exponer están los acuerdos públicos y operaciones encubiertas que han marcado este período.

Además, participarán el investigador Can Kasapoğlu y el profesor adjunto de Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional de la Florida, Erich de la Fuente.

“Gracias @InstitutoHudson por invitarme a ser panelista este miércoles (27 de septiembre) desde el mediodía hasta la 1:00 p.m. para examinar las ramificaciones de la alianza Cuba-Rusia y las implicaciones de que los ciudadanos cubanos se unan a la guerra de Rusia en Ucrania”, escribió en la red social X Erich de la Fuente.

