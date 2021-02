LA HABANA, Cuba. ─ En horas de la tarde de hoy agentes del régimen disfrazados de vendedores ambulantes agredieron violentamente al líder de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), José Daniel Ferrer García, mientras ofrecía alimentos a personas de escasos recursos frente a la sede de esa organización, en el barrio santiaguero de Altamira.

En declaraciones a CubaNet, Ferrer señaló que los agentes “montaron una operación astuta, pero no les dio resultado”.

“Mientras pasaba un auto del Partido Comunista de Cuba (PCC) muy despacio frente a mí, el cual como es lógico iba a filmar, dos individuos se acercaban vendiendo ajo para entretenerme y entretener a los demás. Los estuve mirando de reojo porque me parecieron sospechosos. De un momento a otro, se abalanzaron sobre mí y me cayeron a puñetazos. Me dieron unos cuantos golpes en la frente, en la cabeza; me halaron por los pies, porque yo estaba sentado en un muro; me tiraron al piso y me arrastraron; me pelaron el codo y quisieron quitarme el móvil, pero no pudieron lograrlo”, agregó.

Ferrer señala que uno de los atacantes fue identificado como un miembro de las tropas especiales de Santiago de Cuba, las conocidas “boinas negras”, pues ya había sido visto con este uniforme.

En el momento de la agresión contra el Coordinador General de la UNPACU, varias personas esperaban alimentos y atención médica de su esposa, la doctora Nelva Ismarays Ortega. Fueron estas mismas personas y los vecinos quienes defendieron al activista.

“Los vecinos y el pueblo que esperaba que los atendieran respondieron a mi favor. Y los activistas que estaban dentro trabajando salieron también, por lo que los individuos tuvieron que salir huyendo cobardemente”, añadió.

En la primera directa que transmitió Ferrer a través de su cuenta de Facebook se observa el forcejeo con los atacantes, que trataron de quitarle el teléfono. Cuando acaba y salen huyendo, el opositor vuelve transmitir y le quitan el servicio de Internet.

“En la tercera directa, que tuve que hacer desde otro móvil, me siento en el mismo lugar donde estaba y los reto a que vengan a agredirme nuevamente”, relató.

“Ellos usaron la técnica de pasarme con el auto del PCC muy pegado, suavecito, para que me concentrara en ellos, mientras los dos atacantes me agredían, pero hicieron el ridículo, tuvieron que salir corriendo y no pudieron apropiarse del móvil, que es lo que querían. Me dieron golpes, pero ya esos son gajes del oficio”, confiesa Ferrer.

Horas antes de la agresión al líder de la UNPACU fueron detenidos en el municipio santiaguero de Palma Soriano tres activistas de esa organización: Daineris Moya García, Equisander Benítez Moya y el exboxeador Albert Portuondo Álvarez, ex preso político y subcampeón mundial juvenil de la disciplina.

Según José Daniel, “los detienen porque llevan tres días transmitiendo en vivo en las calles, lo mismo en una cola, en una farmacia, que haciendo recorridos por la ciudad hablándoles a las personas de Patria y Vida”.

Ferrer agrega que los activistas se manifestaron hace aproximadamente cinco días en medio de una calle en Palma Soriano a favor del nuevo tema Patria y Vida. Por tal razón ─asegura─ la policía política lo estaba buscando, pero no lo encontraron hasta hoy.

Una directa transmitida por Daineris Moya García muestra como los agentes del régimen querían arrebatarle el teléfono y lo amenazaban con acusarlo de “Atentado” y “Desobediencia”.

Al cierre de esta nota los activistas aún se encontraban detenidos, según os confirmó el propio Ferrer, quien informó además sobre un operativo en Altamira contra la sede principal de la UNPACU.

“Rodearon la parte de atrás (de la sede de la UNPACU). Subieron tres patrullas y un carro de tropas especiales. Pusieron en tres casas diferentes una bandera del 26 de julio, una bandera cubana y una foto de Fidel Castro grandísima”, dijo el opositor.

Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de WhatsApp. Envíanos un mensaje con la palabra “CUBA” al teléfono +1 (786) 316-2072, también puedes suscribirte a nuestro boletín electrónico dando click aquí.