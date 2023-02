MADRID, España.- Ante el reciente aumento de feminicidios en Cuba, la plataforma feminista YoSíTeCreoEnCuba creó una línea de ayuda para las mujeres que estén siendo afectadas por la violencia de género.

“Si te encuentras en una situación de violencia de género y necesitas acompañamiento legal no dudes en solicitar nuestro servicio de consejería en la Línea de Apoyo a Personas Afectadas por la Violencia de Género”, explicó la plataforma desde la red social Facebook.

Se puede contactar de lunes a viernes a través del teléfono 52652798, con mensajes SMS o llamadas, en el horario de 10:00 de la mañana a 1:00 de la tarde y de 2:00 de la tarde a 7:00 de la noche. Además, por Whatsapp, Messenger y Twitter.

YoSíTeCreoEnCuba, junto a otras organizaciones defensoras de los derechos de la mujer como la revista Alas Tensas y la Red Femenina de Cuba, también emitieron un tercer llamado al régimen cubano para que declare el estado de emergencia en la Isla por violencia de género.

El documento de petición destaca: “Los proyectos firmantes no podemos declarar un Estado de Emergencia con los recursos y el alcance que sí pudiera hacerlo la institucionalidad estatal, pero podemos unirnos para prevenir y hacer un uso ciudadano de lo poco disponible para la protección de personas en situación”.

Quienes deseen firmar en apoyo la solicitud pueden hacerlo mediante el correo electrónico [email protected].

“Nos están matando porque carecemos de protocolos y mecanismos efectivos de prevención en Cuba; porque no accedemos a la justicia… porque solo existen programas que se quedan en papeles, como el Programa de Adelanto de la Mujer o la Estrategia: el prometido Observatorio de Violencia de Género no ha llegado aún y la Línea 103 no estuvo activa ni un año. Nos están matando porque muchos de los agresores identificados tenían antecedentes de violencia, lo que habla de la ausencia de la prevención y de estrategias para la reinserción de estas personas”, destaca la petición.

Durante el pasado año las plataformas feministas pudieron comprobar 36 feminicidios en Cuba. Mientras que en lo poco que va de 2023 ya se ha registrado la muerte de 13 mujeres víctimas de violencia de género.