Periodista oficial expulsado de la radio exige ética a vicepresidenta de la UPEC

HOLGUÍN, Cuba.- En un comentario publicado este viernes en su blog Verdadecuba, el periodista holguinero José Ramírez Pantoja denuncia la falta de ética de Aixa Hevia, vicepresidenta primera de la Unión de Periodistas de Cuba (UPEC).

Bajo el título “¿Dónde está la ética de Aixa Hevia?”, Ramírez Pantoja califica de “ofensivo, difamador, calumniador, injurioso e irrespetuoso” el comentario de Hevia titulado “Verde con puntas es ‘Guanábana’”, reproducido en varios sitios oficialistas.

“Si hubiera sido otro periodista el que me hubiera puesto en tela de juicio, lo aceptaría sin ningún problema, al fin y al cabo sería su criterio personal. Pero Aixa Hevia no es cualquier periodista, se trata de la vicepresidenta primera de la Unión de Periodistas de Cuba”, señala Pantoja.

Afirma que Hevia no deja claro cuáles son, según ella, las “reales intenciones” de Pantoja al publicar una transcripción de una intervención polémica de Karina Marrón, subdirectora del oficialista diario Granma, donde critica el accionar de la UPEC y alerta sobre protestas en Cuba por la actual crisis económica que atraviesa la isla.

“¿A qué intensiones hace referencia esta compañera? Porque la única intensión que tuve al publicar la intervención de Karina Marrón, fue generar un debate serio y profesional, que sin lugar a dudas siempre hubiera aportado algo positivo.”, precisa el reportero expulsado de Radio Holguín.

En su comentario Hevia afirma que la intervención de Karina no se transcribió íntegramente porque no se incluyó la frase “¿Y aquí todos sabemos quién es Ravsberg?,

Pantoja responde: “Al realizar la transcripción decidí mejor que poner la pregunta de Karina, aclarar quién es Ravsberg y por eso puse lo siguiente: “Fernando Ravsberg, periodista uruguayo radicado en Cuba, ex corresponsal de BBC Mundo en La Habana. Administrador del blog www.cartasdesdecuba.com”.

El reportero holguinero confiesa que “en ningún momento quise salvar a Ravsberg de cualquier alusión porque en primer lugar nunca había cruzado palabra con él hasta ahora”, cuando le concedió una entrevista al periodista uruguayo publicada en el blog “Cartas desde Cuba”, el 16 de agosto.

“Siempre supe que si algo pudiera estar a mi favor en cualquier debate es que la transcripción se ajustara estrictamente a lo que dijo Karina”, enfatiza.

La alusión de Aixa Hevia de la posibilidad de que Pantoja busque un aval para trabajar en Miami, el reportero la considera como una acusación “fea, baja e irresponsable” en ese “comentario venenoso y repulsivo” de la vicepresidenta primera de la UPEC.

Pantoja se pregunta: “¿En qué plano cae esta persona que representa un gremio a nivel nacional haciendo un comentario que a todas luces denigra públicamente a un colega? ¿En qué elemento concreto se basa Aixa Hevia a través de ‘supuestos colegas’ para lanzar la duda de que yo publiqué la intervención de Karina Marrón para buscarme un historial?”

Pantoja aclara que su historial lo tiene en Cuba donde se ha hecho merecedor del

“reconocimiento y prestigio como periodista a fuerza de trabajo, con muchas horas de estudio, y sobre todo con no poco esfuerzo. Los premios, distinciones como la Félix Elmuza y otros reconocimientos tanto municipales, provinciales y nacionales que humildemente he recibido en estos más de quince años del ejercicio de la profesión, me los he ganado con mi labor. “

Lo de irse a trabajar a Miami, el experiodista de Radio Holguín lo considera como una decisión “muy personal y ni la compañera Aixa Hevia, ni nadie tendría derecho a cuestionarla, mucho menos a utilizar tal conjetura para fomentar la duda y el descrédito.”

En su comentario, Pantoja cita a varios periodistas cubanos que mostraron su desacuerdo con las opiniones de Aixa Hevia. El debate ha dividido a los profesionales de la prensa de la isla no solo a favor o en contra de la expulsión y sus causas, también a favor o en contra de la censura.

Ramírez Pantoja aprovechó la ocasión para exonerar “a mi colega Karina de cualquier responsabilidad por la medida disciplinaria que me aplicó la dirección de Radio Holguín o de la decisión de la Comisión Provincial de Ética.”

Sobre el actuar de Aixa Hevia, Pantoja asegura que la funcionaria de la UPEC violó los artículos 7 y 11 del Código de Ética de los periodistas cubanos que plantean respectivamente: “El periodista no puede utilizar los medios de comunicación para desacreditar o difamar a personas e instituciones”… “El periodista debe fomentar y cuidar las relaciones fraternales y de respeto mutuo entre colegas y entre los órganos de prensa, así como abstenerse de expresiones públicas que las denigren o menoscaben”.

“Después de conocer lo que regula nuestro Código de Ética y de constatar los comentarios calumniosos, basados en meras especulaciones, sin sentido alguno, solo me queda preguntarme ¿Dónde está la ética de Aixa Hevia?”, escribe Pantoja.

Entre las razones para la expulsión de Ramírez Pantoja de Radio Holguín se alega que “cuando un periodista habla o publica, independientemente de donde lo haga, lo hace a nombre de su medio.”

Sobre esta afirmación Pantoja reflexiona: “Entonces puedo perfectamente pensar que el fallido, irrespetuoso y antiético comentario de Aixa Hevia publicado por Iroel Sánchez, más que a nombre de ella o de ‘algunos colegas’, bien pudiera ser a nombre de la Unión de Periodista de Cuba, la organización de la cual es vicepresidenta primera, de la que soy miembro y de la que espero la misma consideración y el respeto que a ella le debo”, concluye.

Pantoja apelará la decisión de la expulsión del Órgano de Justicia Laboral ante el Tribunal Municipal para lo laboral.

El cantautor cubano Silvio Rodríguez está entre las personalidades que respaldan al periodista holguinero.