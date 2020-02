Orlando Fundichely recuerda su vida en Cuba: “No podía ni alimentar a mi mamá”

MIAMI, Estados Unidos. – El actor cubano Orlando Fundichely recordó hace pocos días varios momentos de su carrera artística en Cuba y reveló detalles de su salida de la Isla, desde donde puso rumbo a Venezuela.

En entrevista ofrecida al diario Perú21, Fundichely, recordado por su papel de “Suchel” en la teleserie policiaca cubana “Su propia guerra”, dijo que la escasez y la necesidad lo llevaron a abandonar su país de origen.

El actor señaló que ni siquiera su popularidad le sirvió para escapar de los problemas que viven la mayoría de los cubanos y relató un pasaje de su madre, a quien no podía ayudar económicamente.

“¿De qué me valía tener toda la fama si no podía alimentar a mi mamá?”, dijo el actor, que logró salir de Cuba con una visa falsa. A día de hoy, no se arrepiente de su decisión.

“Cuba es mi gran amor y el Perú también. El Perú no solo es mi segunda patria, me dio la familia, las dos cosas más bellas: mis hijas, mis amigos, vine por seis meses y me quedé. Uno ya quiere el país el día que se ve buscando las noticias del país. Me pasaba que me iba a Miami, y buscaba los medios de Perú para enterarme lo que ocurría aquí. Ya yo tengo de andino, de todas maneras”, agregó Fundichely, quien radica en Miami desde hace varios años.

Otro gran amor de Fundichely fue su madre, a la que nunca pudo volver a ver.

El actor declaró en la televisión de Miami que para su madre fue muy difícil asumir su partida y que ambos sufrieron mucho al despedirse.

“En esa época no era como ahora que los actores, los cantantes, los músicos van y vienen, en aquel momento si te ibas, te ibas y no había marcha atrás”, dijo Fundichely en aquella ocasión al programa de Facebook Live Somos Miami TV.