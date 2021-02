Opositor José Díaz Silva, a juicio por el supuesto delito de “amenazas”

MIAMI, Estados Unidos. – El activista José Díaz Silva, líder del Movimiento Opositores por una Nueva República (MONR), debe presentarse este lunes en el Tribunal Provincial de Santiago de Las Vegas, en La Habana, tras ser notificado de un proceso legal en su contra por el supuesto delito de “amenazas”.

Díaz Silva sospecha que se trata de la acusación que hace varios meses radicó en su contra una vecina. “Esas cosas son todas manejadas por la Seguridad del Estado. Yo no he cometido delito; lo único que hago y sé que molesta a la dictadura es luchar todos los días por una Cuba libre”, declaró a CubaNet el opositor.

“¿Cómo es posible que una persona se meta en mi casa a robar y sea yo el acusado?”, cuestiona Silva y recuerda que fue su vecina Danay Castro, una exmilitar, quien cometió una violación al entrar y robar en su patio, un delito previsto y sancionado en el Código Penal cubano.

“Cuatro veces la hemos cogido robándonos plátanos, y la última vez le dijimos que saliera de nuestra propiedad. Después de las detenciones que sufrí relacionadas con este hecho, no la hemos visto más. Aunque sí puedo decir que ella se enfadó mucho cuando lo publiqué en los medios de prensa y las redes sociales, y me dijo que eso no se quedaría así”, señala el opositor.

Díaz Silva fue arrestado en mayo de 2020, luego de que Castro lo acusara de “amenazas”. Permaneció cinco días detenido bajo Instrucción Penal en la unidad policial de Santiago de Las Vegas. Luego, al mes siguiente, fue nuevamente arrestado por oficiales del Departamento de la Seguridad del Estado y miembros de la Tropas Especiales. Esa vez el opositor fue conducido en un auto de patrulla hasta su vivienda, donde debía permanecer por encontrarse bajo arresto domiciliar.

Hasta la fecha, han continuado las detenciones arbitrarias e incluso violentas. Díaz Silva ha denunciado, además, golpizas, multas, allanamientos a su vivienda y encarcelamientos. El opositor ya cumplió sanción por motivos políticos en los años 1981, 2004 y 2009, las dos últimas veces junto a sus hijos, que también eran miembros activos del MONR.

En medio de la crisis nacional, agravada por la pandemia de coronavirus, varios integrantes del MONR también se han convertido en blanco de la represión. Más de 20 deben multas que, en conjunto, superan los 30.000 pesos.

“Yo, José Díaz Silva, expresionero político, padre de exprisioneros políticos, esposo de una Dama de Blanco, y cabeza de una familia que está totalmente en contra de la dictadura les digo que todo eso me hace más fuerte. Esto no me va a acobardar y voy a seguir activo, hacia adelante”, concluyó el líder del MONR y promotor de Cuba Decide.

En prisión otro miembro de la UNPACU

El pasado 11 de febrero, el opositor guantanamero Yoandry Figueredo informó a sus familiares vía telefónica que había sido trasladado hacia la prisión El Combinado. Días antes, el 29 de enero, el joven activista de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) y promotor de Cuba Decide había sido detenido y golpeado por agentes del Ministerio del Interior.

“El juicio será el 3 de marzo; el delito que le quieren fabricar es de desacato y quieren condenarlo a cuatro años. Además, también le dejaron dos multas en su casa”, dijo Bartolo Cantillo, coordinador del movimiento en la oriental provincia.

Desde que comenzó 2021, otros miembros del grupo han recibido las mismas amenazas. Uno de ellos es Henry Couto Guzmán, un joven de Guantánamo al que le fueron impuestas tres multas de 2.000 pesos cada una en menos de 72 horas. De negarse a pagarlas irá a prisión por el delito de impago.

La UNPACU, por su parte, denunció a finales de 2020 que al menos medio centenar de sus activistas estaban cumpliendo sanciones por su activismo político.

