LA HABANA, Cuba. – La preocupación y el miedo se unen en el hogar de María Caridad Liborio Lima desde que se desplomara parte del techo del edificio que colinda con su vivienda, en la noche del pasado viernes. El derrumbe provocó daños materiales en su hogar, pero, sobre todo, puso en riesgo la vida de su familia.

“Se desplomó una parte de adentro del edificio y me calló en el patio; me desbarató las tuberías de agua y el lavadero… todo me lo desbarató. También está en peligro una pared que da hacia mi casa. No pude dormir anoche en mi cuarto; tuve que dormir en un sillón por toda esa situación”, lamentó la anciana, quien presenta dificultades para caminar debido a una operación de cadera.

Su vivienda está ubicada en la calle Aponte, esquina Misión, en el municipio Habana Vieja, y mantiene un perfecto estado constructivo. Sin embargo, ahora existe el riesgo de que se derrumbe el resto del edificio colindante sobre el hogar de Liborio Lima.

“Hace años que está el proyecto de demolición, desde el 80. Fue reportado en el 5 (2005), reportado en el 20 (2020) y no han hecho nada”, insistió la anciana.

Liborio Lima también explica que otros vecinos de la zona han enviado cartas a diferentes instituciones competentes, pidiendo que se demuela de una vez el inmueble por el peligro que representa para los residentes del lugar e incluso para las personas que transitan por la calle.

“Hasta un señor que es retirado, teniente coronel de las FAR (Fuerzas Armadas Revolucionarias) lo reportó a la Plaza de la Revolución. A muchos lados mandó cartas y no han hecho nada. Es papeleo y vete para aquí y vete para allá, busca a la gente, ven mañana y ven pasado, y no das con la persona indicada para resolver el problema. Te cansas de no resolver nada, así que lo dejé por incorregible”, lamentó la anciana.

Liborio Lima descree de las autoridades porque, dice, “usted puede hablar mucho, pero si no acciona es igual que nada. Ahora peligra mi vida, peligra la de mi hijo y la de mi esposo”, denunció.

La mujer también criticó la incompetencia de las autoridades para resolver situaciones como estas. “Usted ve una cosa en la televisión y en la realidad es otra: mienten, muchas veces mienten, porque como el caso mío hay varios y están en la misma situación o peor que yo”, aseguró.

Asimismo, otro vecino de la zona, bajo condición de anonimato por miedo a represalias, contó a CubaNet que el Gobierno solo suele actuar de manera urgente cuando ya ocurrió el derrumbe y lamentablemente existen víctimas fatales.

“Tienen que fallecer aquí otras muchachitas para que El estado entonces se decida a demoler el edificio. Siempre tiene que suceder lo peor para que tomen cartas en el asunto. En ese momento lo que quieren es limpiar la imagen de las instituciones por su incompetencia, porque en este país todo el mundo hace lo que le da la gana y no pasa nada”, subrayó el entrevistado.

