Muere en Miami Rubén Valdés Sánchez, fundador de la cadena de tiendas Valsan

MIAMI, Estados Unidos. — El cubano Rubén Agustín Valdés Sánchez, fundador de la cadena de tiendas VALSAN, murió hoy en Miami a los 76 años de edad.

“Hoy mi corazón está lleno de dolor y mi alma de tristeza. Se ha ido al cielo uno los mejores seres humanos que he conocido en mi vida: mi amigo y mentor Rubén Valdés Sánchez”, escribió la presentadora Daisy Ballmajó en redes sociales.

Además de lamentar su fallecimiento, la comunicadora calificó a Valdés Sánchez como uno de sus mentores y referentes tras su llegada a Estados Unidos.

“Nunca olvidaré el día en que me llamó y me ofreció ser la imagen de la tienda que con tanto esfuerzo creó e hizo crecer. Desde entonces, siempre me aconsejaba y yo me nutría de su sabiduría, de su humildad y de su disciplina”, señaló la presentadora.

“Gracias mi querido Rubén por haber estado en mi vida y por haberme dado la oportunidad de estar en la tuya y tu familia. Gracias por haber dejado un legado tan grande de bondad, emprendimiento, sacrificio y valores familiares. Gracias por haber colaborado siempre con las causas nobles de nuestra comunidad. Se que desde el cielo siempre nos iluminarás. Descansa en paz en la eternidad”, añadió Ballmajó.

Valdés Sánchez abandonó Cuba durante el éxodo del Mariel, en 1980. Él, su esposa Marta y su hija Elein se mudaron a Puerto Rico, donde vivía uno de sus hermanos. Allí, Rubén trabajó como vendedor para algunos de los vendedores locales, vendiendo una variedad de productos como anteojos de sol, relojes de pulsera y carteles. Después de aproximadamente dos años de trabajar para otros, decidió mudar a su creciente familia a los Estados Unidos para intentar iniciar su propio negocio.

A partir de 1984 destinó esfuerzos para hacer crecer la cadena de tiendas VALSAN, muy conocida por la comunidad cubana en Miami.

Fuentes confirmaron a la cadena América TeVé que Rubén Valdés falleció por causas desconocidas y no reveladas hasta el momento por sus familiares.

