MADRID, España.- El sonero y compositor cubano Cándido Fabré fue excluido del Festival Internacional de la Salsa que se desarrolla durante estos días en La Habana.

Según explicó el músico, esto se debió a que le cantó a Fidel Castro. “Yo soy un home ron/ pero de mí no quieren saber/ Porque le cante a Fidel/ hablo de Revolución”, escribió en una rima que compartió en la red social Facebook, titulada “La salsa del son”.

Ofendido por no haber sido invitado, en sus versos también señala: “Me quieren dejar afuera/ no voy a pedir perdón”, presuntamente dirigiéndose a las autoridades culturales de la Isla.

“Celebren su festival/ Yo no tengo doble cara/ me quiere la capital/ Pero no soy de la guara”, dijo también.

Así como aseguró que sus conciertos se desbordan de público, a pesar de su peculiar voz.

Cándido Fabré, durante años conocido por su postura afín al régimen cubano, en los últimos tiempos parece haber cambiado su posición y ha emitido declaraciones de críticas al sistema y a la situación del país.

El músico también fue excluido del Festival Internacional de la Salsa en el año 2020. En esa ocasión declaró: “El mundo me quiere y los quiero, y aquí estoy. Decididamente se ve que el bloqueo no solamente viene de afuera; el bloqueo de adentro también duele mucho, fundamentalmente en la música”.

Fabré ganó popularidad en Cuba en los años 80 como vocalista de la orquesta Original de Manzanillo; así como por su capacidad de improvisar montunos.

A la actual edición del Festival de la Salsa, que tiene como jurado a la actriz y presentadora Edith Massola y al compositor y productor Maykel Blanco, fueron invitados los músicos Paulo FG, Elito Revé, Alexander Abreu y Habana D’Primera, Mayito Rivera, Issac Delgado, Anacaona y Haila Mompié, entre otros.