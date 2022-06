MIAMI, Estados Unidos. – La joven cubana Mailen Díaz Almaguer, única sobreviviente del trágico accidente de un avión de Cubana de Aviación ocurrido en mayo de 2018, agradeció este sábado a todas las personas que donaron los insumos médicos y medicinas que necesitaba.

“Muchas gracias a todas y cada una de las personas que han sacado de su esfuerzo y su tiempo para donar insumos médicos y medicinas para mí”, escribió en Facebook la joven, quien hace menos de una semana denunció la falta de medicamentos e insumos en el sistema de salud cubano.

“Que Dios los continue bendiciendo como hasta ahora, para que puedan ayudar a más personas necesitadas, como lo han hecho conmigo”, también escribió.

“Toda la salud del mundo para ustedes, incluso para los que por una razón u otra no pudieron ayudar y oraron a Dios por mi vida también va este agradecimiento porque la oración del justo tiene poder. Estoy muy feliz al saber que tengo cada día más amigos dentro y fuera de Cuba”, terminó.

El pasado lunes, Maylen transmitió su primera directa en Facebook para denunciar la falta de medicamentos y pedir ayuda a sus seguidores.

“Yo nunca hago directas en redes sociales, pero he llegado a un punto en que me he sentido obligada a hacerlo, a denunciar las cosas que pasan por esta vía porque quizás por aquí encuentre ayuda. No todo es como parece ser. Yo también paso trabajo como pasa trabajo todo el mundo. Si hoy estoy haciendo esto es porque me he sentido muy apretada, demasiado, al extremo”, dijo.

La joven dejó saber al público que realiza llamadas todos los días al personal médico que la atiende debido a la necesidad que tiene de materiales como guantes, lubricantes y catéteres de calibre 12 que usa para orinar con una sonda intermitente.

“Me han dicho que no hay guantes ni lubricante en el país entero”, indicó Mailen.

La carencia de estos materiales puede desembocar en infecciones recurrentes, por lo que Almaguer debe tomar diariamente una tableta de Nitrofurantoina, un medicamento que actualmente está en falta en Cuba.

“No es posible que se hayan hecho tantas cosas para salvarme en su momento como buscar medicamentos en cualquier parte del mundo, como me dijeron, y hoy que estoy viva y necesito unos guantes y lubricante no los hay”, agregó.

“Lo estoy denunciando porque ya me cansé. Yo tengo una lesión medular y tengo que hacer cinco horas diarias de fisioterapia y además tener la cabeza preocupada en que tengo que hacer llamadas para que te den un lubricante y guantes”, señaló además Almaguer.

Tras su directa, numerosos voceros del régimen la atacaron. El presentador oficialista Humberto López arremetió contra la joven y la tildó de “ingrata”. Mientras, otros usuarios en redes sociales la criticaron por atacar el Sistema de Salud cubano.

