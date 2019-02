MIAMI, Estados Unidos.- Nicolás Maduro retó “formalmente” este sábado al presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, a convocar elecciones, mientras en la frontera con Colombia y Brasil la ayuda humanitaria intenta entrar al país, a pesar de la violencia de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional contra los manifestantes, publicó infobae.

Maduro habló al mediodía de este sábado en un acto chavista en Caracas, en el que llamó a Guaidó “fantoche” y “títere del imperialismo”, anunció el quiebre de relaciones diplomáticas con Bogotá y aseguró que él se “alimenta del amor y la lealtad” de sus seguidores. “Estoy más duro que nunca, más que duro que esta madera”, señaló.

“Estamos dando una batalla por la paz, ¿o ustedes quieren que vuelva la violencia?”, amenazó el dictador venezolano, en referencia a los choques entre manifestantes que intentan ingresar la ayuda humanitaria, que considera “podrida” y “cancerígena”.

Así mismo, dijo que “no es tiempo de traidores, tiempo de lealtad a la patria y a los ideales supremos de Venezuela”, en referencia a los numerosos soldados y policías de las fuerzas armadas que han abandonado este sábado y en las semanas anteriores las filas chavistas.

“En Venezuela no decide Donald Trump [presidente de Estados Unidos], ni el patiquín de Iván Duque [presidente de Colombia], en Venezuela decide el soberano, y nadie más”, dijo el líder chavista, al parecer refiriéndose a él mismo.

Las declaraciones e insultos contra Duque, por ejemplo, no terminaron ahí: “Chuqui, chuqui, Iván Duque eres el diablo, fuera de aquí diablo”, dijo, momentos antes de anunciar el quiebre de “todas las relaciones políticas y diplomáticas con Colombia”. Maduro llamó a todo el personal diplomático colombiano a salir de Venezuela.

Entretanto, se refirió a la oposición en su discurso en Caracas: “¿Por qué no convocaron elecciones presidenciales en 30 días si tienen el poder? Lo reto formalmente a convocar elecciones, ¡señor fantoche, títere del imperialismo norteamericano! Va a ver quien tiene votos y quien gana elecciones en este país”, lanzó a Guaidó.

Maduro llamó además “show” al intento de Guaidó de llevar ayuda humanitaria a Venezuela, y dijo que “30 días después el golpe de estado ha fracasado, lo hemos derrotado”.

“Ayer me vi obligado a cerrar los puentes fronterizos por la violencia anunciada. Y estoy evaluando qué hacer, vamos a garantizar la paz y la soberanía de la frontera. Yo no le temo a nada, no me tiembla el pulso”, dijo el dictador.

El sucesor de Hugo Chávez finalizó con una arenga amenazante a sus seguidores: “Si escuchan que algo le han hecho a Maduro, salgan a las calles a hacer una gran revolución proletaria y socialista”.