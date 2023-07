MIAMI, Estados Unidos. — Una familia cubana a cargo de cinco menores edad pidió ayuda públicamente al Gobierno de La Habana para solucionar las constantes inundaciones en su vivienda.

“Yo nunca le he pedido ayuda al Gobierno ni al Estado, pero ahora sí me veo en la obligación”, indicó en un video enviado a CubaNet Virgen Tamayo, madre de tres hijos, quien vive con su hermana, que tiene otros dos.

La vivienda en cuestión se encuentra ubicada en 83 y 144, en la localidad de El Palenque, municipio de La Lisa.

Tamayo aseguró que necesita un techo para frenar la entrada de agua al inmueble, una situación que se agrava durante la época lluviosa.

“El único problema que yo quisiera resolver es el techo, ver cómo pudiera arreglar el techo, más nada, de lo demás me encargo yo”.

La mujer insistió en que nunca ha pedido ayuda al Estado, aun necesitándola, y que es primera vez que hace pública su situación.

“Siempre he encontrado la manera de salir adelante con mis hijos y el Gobierno lo sabe, que yo nunca le he pedido ayuda, jamás. A parte de que nunca pido ayuda, nunca me la han dado tampoco”, remarcó.

El deterioro de las viviendas en Cuba es uno de los principales problemas que enfrenta la Isla y ha sido reconocido incluso por autoridades del régimen.

Recientemente, Randel Coloma Oduardo, vicepresidente de la Comisión de Industria, Construcciones y Energía de la Asamblea Nacional del Poder Popular, señaló ante ese organismo que el fondo habitacional en el país exhibe un elevado deterioro debido.

En declaraciones reproducidas por medios oficiales cubanos, el funcionario expresó que la situación se debía, en gran medida, a los efectos negativos de los eventos climatológicos, la pobre rehabilitación y conservación y el no cumplimiento del Programa de la Vivienda.