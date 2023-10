AREQUIPA, Perú. — Marta León, la migrante cubana que fue abandonada por su hijo en la selva del Darién, se reunió en Brasil con su otra hija, Yudith Rejas León, y se encuentra “en buenas manos”, según informó este miércoles en Instagram el influencer conocido como Michelito dando chucho.

La publicación compartió un mensaje de Rejas León en el que señala que su madre está “todavía con un poco de situaciones de salud, pero en progreso para mejoramiento”.

Asimismo, el influencer mostró una imagen de madre e hija reunidas en un abrazo. La señora León aparecía en un sillón de ruedas.

“Muchas gracias por su apoyo, ya logramos tenerla con nosotros. El proceso fue duro y muy sufrido”, indicó la hija.

En la sección de comentarios muchas personas se alegraron por la noticia y dejaron sus opiniones.

“Al fin está con su hija, pero la mirada triste, nunca se le quitará porque es duro aceptar que tu propio hijo fue capaz de abandonarte a tu suerte. Ojalá y pueda sanar esa herida”, opinó una internauta identificada como Yulyo Suárez.

El caso de Marta León trascendió a finales del pasado agosto, cuando la mujer apareció moribunda junto a un río en la selva del Darién y contó que su hijo Lázaro la había abandonado mientras intentaban migrar a los Estados Unidos.

La madre cubana había pasado seis días bebiendo el agua del río y prácticamente sin comer. No podía moverse porque su pierna tenía una fractura.

Rafael Mendoza, un migrante de 28 años de origen venezolano, asistió a León con lo poco que tenía: comida, agua y medicinas. Luego filmó un video donde ella, casi sin fuerzas, decía su nombre y explicaba sus circunstancias.

“Me acerco a ella y me dice que su hijo la dejó allí moribunda, me sentí muy culpable por no poder llevarla con nosotros, no éramos suficientes. Le dejamos medicinas, la ayudamos en lo que pudimos”, explicó Mendoza, quien era activista por los derechos humanos en Venezuela y tuvo que emigrar por la represión y la pobreza.

El video que Mendoza subió a las redes se viralizó y su hija supo que seguía viva. Otro grupo de migrantes que venían atrás la encontraron, improvisaron una camilla y la llevaron cargada durante cinco horas hasta la aldea de Bajo Chiquito.

Desde entonces, Yudith Rejas León luchó por la reunificación familiar en Brasil, donde ya se encuentran juntas y recuperándose.

