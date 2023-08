Ciudad De México, México.- El migrante Rafael Mendoza encontró a la cubana Marta León moribunda junto a un río de la selva del Darién. Allí había pasado seis días bebiendo el agua del río y prácticamente sin comer. No podía moverse porque su pierna tenía una fractura.

Mendoza, un migrante de 28 años de origen venezolano asistió a Marta con lo poco que tenía: comida, agua y medicinas. Luego filmó un video donde ella casi sin fuerzas dice su nombre y contó cómo había sido abandonado por su hijo.

“Me acerco a ella y me dice que su hijo la dejó allí moribunda, me sentí muy culpable por no poder llevarla con nosotros, no éramos suficientes. Le dejamos medicinas, la ayudamos en lo que pudimos”, explicó Mendoza, quien era activista por los derechos humanos en Venezuela y tuvo que emigrar por la represión y la pobreza.

“He seguido muy afectado. Uno porque mi mamá también se llama Marta, y dos porque sé lo que están pasando los cubanos y venezolanos”, expresó en declaraciones a Radio Martí.

El video que subió a las redes se viralizó y la familia de Marta supo que seguía viva. Otro grupo de migrantes que venían atrás, supieron de Marta y la encontraron. Improvisaron una camilla y se la llevaron cargada durante cinco horas hasta la aldea de Bajo Chiquito.

“Creo que Venezuela está en su peor momento, nos están callando la boca, pero habemos muchas personas que seguimos creyendo que Venezuela y Cuba saldrán de estas dictaduras”, concluyó Mendoza.

León está recuperándose actualmente en un hospital de Panamá, a donde llegó muy débil, afectada emocionalmente y con pierna fracturada. Después de su recuperación se irá a Brasil donde vive su hija.

En declaraciones al periodista Mario J Pentón aseguró que “estaba en el río sola ahí, tirada”. Según denunció su hijo intentó estrangularla y luego la dejó tirada en el río.

