MIAMI, Estados Unidos. — El reconocido actor Luis Alberto García volvió a denunciar públicamente la censura del régimen cubano tras recibir este martes el premio Lucía de Honor, máximo galardón que, de manera honorífica, otorga el Festival Internacional de Cine de Gibara.

García tomó la palabra durante la jornada inaugural del evento y dedicó su premio a la Asamblea de Cineastas de Cuba, organización independiente que aglutina a realizadores y actores del país.

“Hoy, quiero dedicar este premio a un grupo de jóvenes, muchachas y muchachos, que me han devuelto la fe en estos días y que están enseñando que vale la pena luchar por las ideas que uno sostiene, por las ideas en las que uno cree. Esto lo comparto con la Asamblea de Cineastas de Cuba”, expresó García, cuyas palabras recibieron una cerrada ovación de los presentes en el lugar.

Acto seguido, el protagonista de Clandestinos, entre otras icónicas cintas, destacó el esfuerzo de la Asamblea y los llamó a seguir dando batalla contra la censura del aparato estatal.

“No importa que, de momento, no nos entiendan; no importa que, de momento, existan suspicacias, que nos invisibilicen. Yo quiero compartir mi premio con todas esas muchachas y muchachos. ¡Nuestro cine será libre o no será!”, selló el actor.

Los últimos meses han sido convulsos para el gremio del cine en la Isla, que ha debido enfrentar los intentos de atropello y censura por parte del poder comunista, renuente a ofrecer libertades a los creadores del sector.

La gota que colmó el vaso fue el robo del documental La Habana de Fito, del realizador Juan Pin Vilar, proyectado de manera ilegal en la televisión cubana durante el pasado mes de junio.

En ese contexto surge la Asamblea de Cineastas de Cuba, una iniciativa que busca contrarrestar la censura y falta de libertades al interior del Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográficos (ICAIC), controlado por burócratas al servicio del castrismo.