MADRID, España.- La tormenta tropical Lee ganó en intensidad este miércoles, convirtiéndose en huracán, el cuarto de la actual temporada ciclónica.

De acuerdo al Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés), estaba ubicado cerca de la latitud 14.9 Norte, longitud 46.4 Oeste y se desplaza en dirección oeste-noroeste a 22 km/h con vientos de 128 km/h y ráfagas superiores.

Lee podría convertirse “en un gran huracán extremadamente peligroso el viernes. Es probable que grandes olas del océano lleguen a las Antillas Menores, las Islas Vírgenes y Puerto Rico durante el fin de semana”, alertó el NHC.

Hurricane #Lee Advisory 7: Lee Forecast to Become an Extremely Dangerous Major Hurricane By Friday. Large Ocean Swells Likely to Reach the Lesser Antilles, the Virgin Islands, and Puerto Rico Through the Weekend. https://t.co/tW4KeGe9uJ

