MORÓN, Cuba. – El joven Eric Bueno Rodríguez, residente en el municipio Colón, provincia de Matanzas, acusa a la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) de ese territorio por acoso, homofobia y abuso de autoridad. Según el ciudadano, agentes de ese organismo, maltrataron a su pareja sentimental Raúl Jesús Ortega Fernández tras haberlo detenido el pasado 6 de enero.

En su relato de los hechos, Bueno Rodríguez señala que el día de los acontecimientos Wilfredo Ángel Meneses, jefe de sector de la zona donde viven (Batey Deseadas), citó verbalmente a Raúl Jesús para que se presentara en la estación de policía municipal y fuera entrevistado por el segundo oficial al mando, nombrado Yordan.

“Yordan se encontraba en una videoconferencia, por lo que quien atendió a mi pareja fue su compañero de la carpeta, Diosvel. Este, luego de preguntarle si se encontraba solo y proferirle improperios, lo metió entre la oficina de las investigaciones y el lobby. Allí le cayeron a golpes. Dos personas que están detenidas ahora (sin darles ninguna explicación a su familia) fueron los testigos”.

Añade Eric (o Érica, como lo conocen todos en su localidad, pues es transformista) que uno de los testigos fue a contarle todo lo sucedido en la estación y a decirle también que su pareja estaba vomitando sangre en el Policlínico Oeste, institución a donde se dirigió y logró entrar como “controlador de oxígeno”.

Una vez en el centro de salud, Eric se percata que su pareja estaba golpeada. Sin embargo, el agente Yordan se lo llevó para la estación, donde lo encarceló bajo el presunto delito de Resistencia.

“Además de toda esas injusticias, atropellos y abuso de autoridad por parte de los uniformados, casualmente, el mismo día de la detención, ya sabían la fecha en que se iba a efectuar el juicio, que sería el lunes 18 de enero. Yo le pregunté al jefe de unidad cómo era posible eso, a lo que él respondió que era un proceso donde la misma policía llamaba al tribunal y lo acordaban”.

A los acontecimientos que declara y denuncia Eric Bueno hay que agregar que “el mismo 6 de enero, cuando detuvieron a Raúl Jesús, le concedieron a Diosvel, su agresor, quince días de vacaciones”.

“La policía de Colón se cree que la ley es de ellos, y ellos sólo están para velar porque se cumpla. Con anterioridad a ese hecho ya habían entrado a mi casa y le habían dado golpes a Raúl delante de todos los vecinos, porque ya lo que hay contra él es acoso por ser homosexual, por eso nos discriminan mucho”, señala.

Once días lleva detenido Ortega Fernández en la estación de policía de Colón. “En ese tiempo, y a pesar de que a los siete días le tocaba visita, no me han permitido verlo”, reclama Eric.

Según el artículo 143 del Código Penal cubano, se comete delito de Resistencia cuando el culpable realiza “un acto físico, dirigido a impedir la acción del funcionario, agente o auxiliar. La Resistencia, entonces, no podrá cometerse con la simple voluntad manifiesta de palabra, aunque se exprese en forma enérgica. Resistir vale tanto como oponer una fuerza a la acción o violencia de otra (…).

El delito de Resistencia por el que se acusa y se llevará a juicio a Raúl Jesús se sanciona con privación de libertad de tres meses a un año, o multa de cien a trescientas cuotas.

Válido es mencionar que el detenido, actualmente trabajador en la UBPC Gispert de Colón, se encontraba en el momento de los hechos bajo libertad condicional, ya que cumplía sanción por un delito anterior.

Por su parte, Eric Bueno Rodríguez asegura que es acróbata a caballo en el equipo Cuba de Rodeo, afiliado a la ACPA (Asociación Cubana de Producción Animal), transformista en el cabaret las estrellas de Colón y cuentapropista, pues posee un coche de tracción animal.

Muchos son los ejemplos de homofobia y represión contra parejas del mismo sexo en perpetrados por la policía en Cuba, un país que la dictadura castrista reprimió y persiguió a los homosexuales, mandándolos a campos de trabajo denominados Unidades Militares de Ayuda a la Producción (UMAP) para ser “rehabilitados”.

Precisamente, en el año 2015, dos activistas de la comunidad LGBTI en la Isla notificaron ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la discriminación e injusticia de los que son víctimas por parte, entre otros, de las propias autoridades cubanas.

En 2019 hubo un enfrentamiento en La Habana entre agentes de la policía, la Seguridad del Estado y participantes de una marcha por los derechos LGTBI, que acabó con la detención de varios manifestantes tras la suspensión por parte del gobierno de la tradicional conga contra la homofobia que organiza el Centro Nacional de Educación Sexual (CENESEX), dirigido por Mariela Castro.

