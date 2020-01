Joven cubana con leucemia pide visa humanitaria para su madre

MIAMI, Estados Unidos. – Isleini Olivera, una joven cubana diagnosticada con leucemia, ha solicitado a las autoridades de Estados Unidos una visa humanitaria para su madre, quien permanece en Cuba mientras ella recibe tratamiento en el Hospital Jackson Memorial de Miami.

Olivera, de 26 años, fue diagnosticada con Leucemia hace dos meses, cuando fue a recibir atención médica por una torcedura de tobillo. Según un reporte de la cadena Telemundo, la joven no tiene familiares en Estados Unidos.

En principio, la joven quiso regresar a Cuba a permanecer junto a su madre. Sin embargo, los médicos le impidieron viajar y tuvo que ser hospitalizada de inmediato.

“Lo único que yo quiero es tener a mi mamá al lado. Abrazarla, besarla”, dice Olivera.

Su madre, Mirian Tamayo, residente en Cuba, ya solicitó una visa para viajar a Estados Unidos, pero esta le fue denegada.

“Ella está sola por allá, ella me necesita, yo la estoy apoyando mucho, pero quiero estar a su lado”, dice la mujer.

Isleini Olivera padece una leucemia linfoblástica aguda, un tipo de cáncer en la sangre que comienza en la médula ósea.

“No me veo mal, pero realmente a uno no le gusta verse así, el cuerpo lo tengo todo manchado de las quimioterapias, me han salido pecas en la cara, se me está despellejando la piel”, explicó Olivera a Telemundo.

En noviembre del pasado año, la joven cubana Kareilys Castillo y su madre Alicia llegaron a Estados Unidos gracias a una visa humanitaria, para que la joven pueda operarse en Miami una malformación cerebral.

En aquella ocasión, en menos de un mes, unos tíos de la familia de Castillo tramitaron una visa humanitaria con la ayuda del hospital de la universidad de Miami.