Joven cubana con enfermedad cerebral llega a operarse a Miami

MIAMI, Estados Unidos.- La joven cubana Kareilys Castillo y su madre Alicia llegaron a Estados Unidos gracias a una visa humanitaria para que la joven pueda operarse en Miami una malformación cerebral que sufre, informó este lunes Telemundo 51.

La operación tendrá lugar el próximo mes de diciembre, aseguró la mamá de Castillo, quien dijo que su único deseo es poner fin a los problemas de salud de la adolescente.

“Para mi simplemente es un sueño. Y en lo único que pienso es en que mi hija pueda tener una vida diferente”, dijo Alicia a Telemundo 51.

La adolescente, que cumple 15 años el mismo mes de diciembre, padece un raro trastorno cerebral llamado Malformación de Arnold Chiari, que le provoca un dolor de cabeza constante.

“A veces pierdo el equilibrio. No me gusta aceptarlo, pero sé que es la realidad. Tengo que tener cuidado de no caerme, sobre todo cuando salimos a la calle tengo que estar agarrada a mi mama”, explicó Kareilys.

A pesar de que en Cuba le fue diagnosticada la enfermedad, los médicos en la Isla le dijeron que no podían solucionar su problema, contó la madre de Kareilys. “Me sentí muy mal, estuvo muchos días llorando. La sensación era que iba a perder a mi hija”.

Cuando la madre no tenía esperanzas intervinieron unos tíos de la familia, que en menos de un mes tramitaron una visa humanitaria con la ayuda del hospital de la universidad de Miami, reza la nota.

“Por lo menos va a poder caminar porque, si no se opera, mi hija puede quedar cuadripléjica. Mientras se agravan los síntomas su calidad de vida puede ir degenerando”, aseguró Alicia.

De acuerdo a la información de Telemundo todos los ahorros preparados para su fiesta de 15 años se gastaron para llevar a cabo la operación, pero la cantidad no es suficiente para pagar la intervención.

En la plataforma gofundme se abrió una campaña para costear la cirugía en la que todos pueden colaborar.

“Ella tenía sus sueños de quinceañera, pero no nos pesa haber tronchado esos sueños. Toda la economía que podríamos haber tenido para su fiesta será para mejorar su calidad de vida”, dijo la madre de la adolescente cubana.