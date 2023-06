MIAMI, Estados Unidos. — No son muchos los escritores cuya obra trasciende más allá de su lengua. Uno de ellos es el portugués José Saramago, ganador del Premio Nobel de Literatura en 1998.

Saramago nació el 16 de noviembre de 1922 en Azinhaga, Portugal, en el seno de una familia rural. Sus primeros años estuvieron irremediablemente marcados por las dificultades financieras de su familia, hecho que derivó en que tuviera que abandonar los estudios. A pesar de ello, Saramago continuó su educación a través del autoaprendizaje y la lectura.

Inició su carrera literaria como periodista y traductor, trabajando para varios periódicos y editoriales. Publicó su primera novela, titulada Terra do Pecado (Tierra del Pecado), en 1947, pero no fue hasta la publicación de su novela Memorial do Convento (Memorial del convento) en 1982 que obtuvo reconocimiento internacional.

Su estilo de escritura único y los temas filosóficos de Saramago se convirtieron en una marca registrada. A menudo, empleaba oraciones largas y serpenteantes y evitaba la puntuación tradicional, creando un ritmo distintivo y fluido en su prosa. Sus obras exploran cuestiones sociales y políticas profundas, casi siempre desafiando las normas establecidas, y cuestionando el poder, la religión y la naturaleza humana.

Una de sus novelas más famosas es Ensaio sobre a Cegueira (Ensayo sobre la ceguera), publicada en 1995. El libro cuenta la historia de una epidemia de ceguera que afecta a toda una ciudad y explora la ruptura de las normas sociales ante el caos y la desesperación. Es considerada una de sus obras maestras y también le trajo reconocimiento internacional.

Otras obras notables de Saramago incluyen O Evangelho Segundo Jesus Cristo (El Evangelio según Jesucristo), O Ano da Morte de Ricardo Reis (El año de la muerte de Ricardo Reis) y As Intermitências da Morte ( Muerte con Interrupciones).

La escritura de Saramago poseía un fuerte sentido de crítica social y política, lo que reflejaba sus propias creencias de izquierda. Fue un crítico abierto de los regímenes opresivos y defendió los derechos humanos y la justicia social. Sus obras abordaron las complejidades de las estructuras de poder y el impacto que tienen sobre los individuos y la sociedad en su conjunto.

Por muchos años, Saramago fue uno de los intelectuales cercanos a Fidel Castro y a la Revolución cubana. Sin embargo, el “romance” terminó en 2003, tras el fusilamiento de los tres jóvenes que secuestraron la Lanchita de Regla con el objetivo de abandonar el país.

“Cuba no ha ganado ninguna heroica batalla fusilando a esos tres hombres, pero sí ha perdido mi confianza, ha dañado mis esperanzas, ha defraudado mis ilusiones. Hasta aquí he llegado”, dijo el escritor tras el suceso.

Los logros literarios de José Saramago fueron ampliamente reconocidos durante su vida. Además del Premio Nobel de Literatura, recibió muchos otros premios y honores prestigiosos por sus contribuciones a la literatura. Saramago falleció el 18 de junio de 2010 en Lanzarote, España, pero su legado como una de las figuras literarias más significativas del siglo XX sigue vivo a través de sus obras.