Jornada por los Derechos Humanos en Cuba corroboró los pronósticos

SANTIAGO DE CUBA.- Terminó la jornada por los Derechos Humanos y en Cuba el resultado ha sido desafortunado, como muchos pronosticaron.

La conmemoración estuvo matizada con amenazas, arrestos domiciliarios y detenciones injustificadas por parte de las autoridades, y en contra de todos cuantos han manifestado su disentimiento con el régimen cubano.

Las víctimas de estos actos han sido justamente periodistas, artistas, laicos, disidentes y opositores cubanos —así como sus familiares— que se dedican a defender y promover los derechos humanos, recogidos en la Declaración Universal de la que Cuba es firmante hace ya 71 años.

Desde días anteriores a la fecha, activistas de la sociedad civil independiente de toda la Isla han estado denunciando acoso policial en su contra, desatado con la intención de socavar cualquier actividad que pudiera hacerse o siquiera pensar en hacerse.

Despliegue policial en Cuba el Día Internacional de los Derechos Humanos. Fotos tomadas por activistas cubanos en varias partes del país. Cortesía Despliegue policial en Cuba el Día Internacional de los Derechos Humanos. Fotos tomadas por activistas cubanos en varias partes del país. Cortesía Despliegue policial en Cuba el Día Internacional de los Derechos Humanos. Fotos tomadas por activistas cubanos en varias partes del país. Cortesía Despliegue policial en Cuba el Día Internacional de los Derechos Humanos. Fotos tomadas por activistas cubanos en varias partes del país. Cortesía

Henry Constantin Ferreiro, director de la Hora Cuba, ante la pregunta de ¿cómo cree que se desarrollará el 10 de diciembre en Cuba?, respondió a CubaNet: “De seguro habrá arrestos a quienes intenten salir de sus casas, sobre todo en La Habana y Santiago de Cuba, y mucha vigilancia donde quiera”.

Y no se equivocó el activista —al contrario— sus predicciones se materializaron en esas y otras provincias del país. Desde Villa Clara, Camagüey y Matanzas también se reportaron vigilancia policial y varias detenciones.

Al final de la tarde se conoció del violento arresto al bioquímico y activista cubano Óscar Casanella, quien se dirigía al Aeropuerto Nacional José Martí para recoger a su amigo, el biólogo Ariel Ruiz Urquiola. Óscar acompañaría a la madre de Ariel a petición suya. Momentos antes de salir ambos alertaron que la vivienda donde se encontraban estaba sitiada.

Por otra parte, se perpetró la detención número 18 del artista visual Luis Manuel Otero Alcántara cuando se disponía a salir para felicitar a su hijo que estaba de cumpleaños. Efectivos de la Policía Nacional Revolucionaria(PNR) y agentes del Departamento de la Seguridad del Estado (DSE) le interceptaron e impidieron que se reuniera con su hijo sin ningún motivo.

La periodista Iliana Hernández nos expresó su indignación en cuanto a cómo se desarrolló el 10 de diciembre en la Isla.

“Como era de esperar, la jornada transcurrió con las autoridades violando nuestros derechos. Unas 26 casas sitiadas solamente en La Habana. Desde la víspera, amenazas a los activistas de no salir de sus casas. Yo misma fui citada el día 9 verbalmente pero no fui porque sabía que era para decirme que este día no podía salir de mi casa”.

Actividades en Cuba el Día Internacional de los Derechos Humanos. Fotos tomadas por activistas cubanos en varias partes del país. Cortesía Actividades en Cuba el Día Internacional de los Derechos Humanos. Fotos tomadas por activistas cubanos en varias partes del país. Cortesía

El panorama lo agravó el hecho de que recientemente el canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla pidió al Gobierno estadounidense, a través de una publicación en su cuenta de Twitter, que respetara la libertad de viajar a los ciudadanos de ese país.

En esta ocasión haciendo referencia a la cancelación de los vuelos comerciales por parte de los Estados Unidos hacia todos los destinos en la Isla, excepto La Habana. Esta medida fue puesta en vigor este día 10.

Lo cierto es que el régimen castrista envió un claro mensaje a los cubanos y a la opinión pública internacional con la actitud que sostuvo ante una de las fechas más esperadas por las personas y países defensores de los derechos humanos en todo el mundo.

Reafirmó que de su parte continuarán las detenciones arbitrarias y los arrestos domiciliarios, las golpizas, los allanamientos, las prohibiciones de viaje y aumentará la lista de prisioneros políticos y de conciencia.

Por otra parte, y ante los malos augurios de la “celebración”, la periodista y activista Camila Acosta convocó a los cubanos a usar ropa oscura en señal de luto y protesta por Cuba. Sin dudas la convocatoria no pudo ser más oportuna.

“Le propuse a algunas activistas esa iniciativa de vestir de luto, como mismo lo hiciera el apóstol José Martí en su tiempo. Por lo que esta iniciativa también constituye un homenaje a él y a todos esos cubanos que murieron defendiendo los derechos humanos en Cuba”, relató a CubaNet.

Sin embargo, ante la adversidad se lograron alzar las voces de muchos activistas que burlaron el cerco policial y llegaron a las calles para realizar diversas actividades.

Tal es el caso de los miembros de la opositora Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), quienes pudieron desarrollar acciones pacíficas en diferentes puntos del país.

Todas estas actividades se llevaron a cabo entorno a la campaña por la liberación del líder del grupo, José Daniel Ferrer García y de todos los presos políticos de Cuba. A pesar de que la UNPACU reportara detenciones a varios de sus activistas, nada impidió el éxito de las acciones.