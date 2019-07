John McAfee, un prófugo de la justicia de EE. UU. que vive en La Marina Hemingway

MIAMI, Estados Unidos. – El millonario británico-estadounidense John McAfee, fundador de la compañía de software McAfee Associates y prófugo de la justicia de EE. UU. por evasión de impuestos, ha aparecido durante los últimos días en la Marina Hemingway de La Habana, según dio a conocer la agencia Reuters.

McAfee, que llegó a Cuba hace un mes procedente de las Islas Bahamas, concedió una entrevista a bordo de su embarcación, donde vive acompañado por su esposa, cuatro perros grandes, dos guardias de seguridad y siete empleados para su campaña “en el exilio” por la nominación presidencial del Partido Libertario.

“No quiero ser presidente, realmente no, y además, no podría: en serio, míreme, no puedo ser presidente. De todas formas, tengo muchos seguidores y voy a influir en las próximas elecciones”, dijo McAfee, quien ya intentó correr como representante de ese partido en 2016, aunque sin éxito.

El magante también abordó la posibilidad de ayudar al régimen de la isla para crear una criptomoneda que ayude a burlar el embargo impuesto por Estados Unidos.

“Probablemente, soy el mejor amigo que Cuba tiene actualmente. No sé nada de comunismo, pero sé que no debemos interferir en los asuntos internos de Cuba, que no deberíamos bloquear este país”, declaró.

McAfee confesó que lleva ocho años sin pagar impuestos en su país, razón por la que se trasladó hacia las Islas Bahamas en enero. Viajó a Cuba después de sospechar que la policía estadounidense trataba de extraditarlo desde territorio bahamés.