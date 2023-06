LA HABANA, Cuba. — En este mes de mayo que acaba de concluir —hay contradicciones sobre el día exacto de su nacimiento, en 1943, en Glasgow, Escocia— hubiera cumplido 80 años uno de los más influyentes y revolucionadores músicos del rock: Jack Bruce.

Como bajista, integró, junto al guitarrista Eric Clapton y el baterista Ginger Baker, el legendario grupo Cream, el primero de los llamados power tríos.

Jack Bruce (John Symon Asher, su verdadero nombre) era un multinstrumentista con una sólida formación académica. Tocaba el piano, el bajo, la guitarra y el violoncelo. En su música, combinaba con el rock elementos del blues, el jazz y la música sinfónica.

A partir del virtuoso desempeño de Jack Bruce en Cream, la guitarra-bajo adquirió mayor relevancia en el rock. No es de extrañar entonces que muchos destacados bajistas de los años setenta y ochenta citaran a Jack Bruce como su principal referente e inspiración.

Cream, con los largos solos de sus integrantes, generalmente improvisados, a la manera del jazz, revolucionó la música rock. Y ello se debió principalmente a Jack Bruce, quien fue el autor de la mayoría de los temas originales del grupo, entre ellos White room y The sunshine of your love, los más exitosos.

Cream duró solo dos años. Genios como Jack Bruce, Eric Clapton y Ginger Baker no podían cohabitar demasiado tiempo en un mismo grupo sin que se produjeran colisiones. Particularmente, eran pésimas las relaciones entre Jack Bruce y el baterista Ginger Baker.

Sobre la separación de Cream, Eric Clapton, quien fue una especie de mediador entre Jack Bruce y Ginger Baker, escribiría muchos años después, en su libro de memorias Clapton, the autobiography (Broadway Books, 2007): “Habíamos perdido la dirección. Estaba harto del virtuosismo, que era una excusa para exhibir nuestras individualidades. Cualquier sentido de unidad que pudiésemos haber tenido cuando empezamos, se había ido. No sabíamos relacionarnos. Nos rehuíamos. Ya no socializábamos ni compartíamos ideas. Nos reuníamos en el escenario, tocábamos y luego cada cual cogía por su lado. Creo que si hubiéramos sido capaces de escucharnos los unos a los otros, Cream hubiese podido sobrevivir, pero en ese punto, ya estaba fuera de nuestro alcance. Fuimos inmaduros e incapaces de echar a un lado nuestras diferencias. Quizás un poco más de descanso de vez en cuando hubiese ayudado”.

Jack Bruce, Eric Clapton y Ginger Baker demorarían más de 35 años en volver a tocar juntos. En mayo de 2005 ocurrió lo que parecía un milagro: Cream hizo cuatro conciertos en el Royal Albert Hall, de Londres, y en octubre tres en el Madison Square Garden (New York).

En esos conciertos Cream sonó como antes, mejor aún, pero ya no volverían a reunirse.

Silver Rails, grabado a principios de 2014, sería el último disco de Jack Bruce. En dicho álbum, que a mi juicio es el más coherente de los que hizo como solista, despliega una creatividad y energía asombrosa en un hombre con la salud seriamente quebrantada y al que solo le quedaban meses de vida.

Jack Bruce murió el 25 de octubre de 2014 de cirrosis hepática. Tenía 71 años.

ARTÍCULO DE OPINIÓN

