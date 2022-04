MADRID, España.- El Consejo Universitario del Instituto Superior de Arte (ISA) apoyó la decisión del Gobierno cubano de condenar a seis años de privación de libertad a Abel González Lescay, estudiante de este centro, por su participación en las manifestaciones del 11 de julio de 2021 en Cuba.

Según informó la revista oficialista universitaria Alma Mater, el ISA “manifiesta su profundo rechazo a las campañas que en nombre de la comunidad universitaria pretenden desacreditar a la Revolución, en particular, las promovidas por medios de prensa y operadores políticos con la intención de manipular la transparencia de los juicios acontecidos a raíz de los sucesos del 11 de julio de 2021”.

Como ejemplo de estas campañas, la directiva del ISA citó el caso de Abel González Lescay, sancionado por el Tribunal Provincial Popular de Mayabeque por los “delitos” de desacato agravado de carácter continuado, desórdenes públicos y desacato de figura simple de carácter continuado”.

“La campaña intenta apelar a la empatía de estudiantes y profesores, simplificando los hechos por los cuales fue sancionado”, apunta la universidad, negando así el respaldo a uno de sus estudiantes injustamente condenado.

Según el ISA, “representantes de la institución asistieron al acto de juicio oral y dieron fe de la práctica de todas las garantías constitucionales”, y sus “principales autoridades han dado seguimiento a todo su proceso y le han sido dadas de manera oportuna las informaciones a los consejos de la FEU de la Residencia Estudiantil y de la Universidad”.

Tras la publicación de Alma Mater, González Lescay destacó a través de Facebook que estos participantes en el juicio podrían “descubrir mentiras como en un jueguito de detective”.

“Los demás leerán un texto literario tan absurdo que causa lo que llamamos ’empingue’. El apoyo que me ha brindado el ISA sí lo agradezco, gracias por no ser la parte más represiva de la dictadura. Ahora, no he visto ninguna campaña universitaria para desacreditar a lo que llaman Revolución irrespetando el castellano”, expresó el estudiante de música.

Tras darse a conocer a principios de este mes la sentencia para Lescay, un grupo de estudiantes, egresados y profesores del Instituto Superior de Arte conformaron el Movimiento #FreeAbelLescay, que recientemente envió una carta al gobernante Miguel Díaz-Canel en la que expresaba su oposición a la sentencia.

Desde la redacción de la misiva, los firmantes están siendo acosados por las autoridades cubanas, que les envían citaciones y llamados de advertencia e insinuación de consecuencias en caso de no abandonar las denuncias sobre el caso de Abel González Lescay.

