MADRID, España.- El Movimiento #FreeAbelLescay denunció que sus integrantes están siendo acosados por la Seguridad del Estado tras presentar una carta dirigida al gobernante Miguel Díaz-Canel en la que condenaban los 6 años de privación de libertad impuestos al estudiante de música Abel Lescay, participante en las manifestaciones antigubernamentales del 11 de julio de 2021 en Cuba.

El grupo, creado la semana pasada por estudiantes, egresados y profesores del Instituto Superior de Arte (ISA), explicó que “a raíz de la carta publicada en las plataformas de Facebook y Whatsapp, se encuentran bajo presión por el uso de métodos profilácticos (como citaciones, llamados de advertencia e insinuación de consecuencias de no abandonar).

Todos los participantes en esta iniciativa han firmado de manera voluntaria, precisa la publicación; así como destaca que “las leyes dentro del marco de protestas se flexibilizan si hay voluntad, porque se trata de eso, de protestar”.

“Entendemos que Abel pueda ser multado, pero no encarcelado por esa razón”, se agrega.

El Movimiento FreeAbelLescay se dirigió también a la directiva de la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU) que, como era de esperar, apoya la postura del régimen.

“En cuanto a la FEU como entidad y por medio de su declaración reciente decimos que, si no está interesada en reclamar justicia para Abel, bien podría hacer como hasta ahora, desentenderse. Si lo que desean es tomar el asunto con sus propias manos y representar nuestra posición de no permitir esta injusticia, con gusto se lo cedemos. Todos estamos esperando que la FEU cumpla con su deber. Se pueden quedar con los créditos”, señalaron.

En la carta dirigida al mandatario cubano se explica que el 11 de julio de 2021 Abel Lescay improvisó un rap en la vía pública, y tal hecho, “en el marco de las manifestaciones, no representó un desencadenante para el desorden público”, uno de los delitos por los que se le acusa.

“Al amparo de la actual legislación penal”, expone el documento, “la conducta de Lescay no resulta típica, es decir: no hubo en ningún momento gritos de alarma, no se profirieron amenazas sobre un peligro común, ni se ha demostrado que se haya tenido el propósito de provocar pánico o tumulto. Un sano ejercicio analítico sobre lo ocurrido sería ir a la grabación donde se muestran los hechos, e intentar hallar algún vestigio de pánico o tumulto. El espectador no apreciará nada de eso. Por ende, no consideramos pertinente la invocación de esta figura delictiva”.

