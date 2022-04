LA HABANA, Cuba. – Ninguna institución del régimen o cualquiera de sus medios de propaganda se ha dignado a publicar cuánto nos ha costado y nos continuará costando por un buen tiempo, tan solo en dinero, el San Remo Music Award. Escribo “nos ha costado” porque, como ha sucedido siempre por acá, esa cuenta la pagaremos de nuestros bolsillos, así como pagamos en el peor momento del “Período Especial” por el antojo de celebrar los Juegos Panamericanos de 1991 en La Habana, precisamente cuando en la Isla el mejor plato que alguien de a pie podía llevar a la mesa era un puré de cáscaras de plátano o un “bistec” de toronja.

Pero no importa, los últimos centavos de la era soviética Fidel Castro los dilapidó en aquellos dos o tres días de espectáculos deportivos aunque después llegaran meses y años de apagones, hambruna, desesperación, maleconazos y éxodos masivos. Nunca supimos cuánto nos costó en realidad aquel acto de circo sin pan ni paz pero por como andábamos de harapientos y salvajes, dejados a nuestra suerte, así suponemos que habría sido el derroche.

Con este sucedáneo del San Remo ha sucedido algo similar o peor, a pesar de que numerosos medios de prensa independientes alertaron de que se trataba del invento de unos bribones italianos que no tendría ninguna repercusión internacional, en tanto la justificación principal del régimen era la necesidad de atraer turismo internacional con un supuesto “mega evento”. Pero resulta que para nada esta “copia” casi plagio del San Remo guarda relación con la franquicia de la Radio Televisión Italiana donde se dieron a conocer artistas como Laura Pausini y Eros Ramazotti.

Tan desesperados andan por estos días, agarrándose de cualquier cosa para aparentar que aquí no pasa nada, que ni siquiera el descubrirse estafados pareció molestarles, incluso no dando el brazo a torcer le han “hecho la pala” a unos aventureros y… ¡qué viva la salchicha! A fin de cuentas unos dólares que se vayan en “fiesta y pachanga” no hace mella en una economía donde muchos saben cómo hacer crecer hoteles para turistas que no llegan pero ninguno aún descubre cómo producir alimentos básicos para millones que, desesperados por el hambre, solo sueñan con huir de esta locura.

Poco les importa que les dieran gato por liebre, porque a fin de cuentas ellos mismos llevan años dando pollo por pescado y yogur de soya por leche, las rarísimas veces que los dan. Además, siendo coherentes con su peculiar modo de actuar, reconocer que habían sido engañados, en algo donde estaba involucrada de a lleno la “primera dama”, era no solo aceptar que se equivocaron (los comunistas jamás se equivocan) sino además dar la razón al “enemigo”, por tanto, el espectáculo debía continuar “al precio que fuera necesario”.

Aunque tal vez siempre supieron con qué estaba rellena esta “salchicha italiana” pensaron que nadie se daría cuenta. Tanto han pretendido subestimar a la prensa independiente, que no solo se creen que llevan razón y actúan con inteligencia al echarla a menos sino que, continúan actuando así de confiados de sí mismos, tal como lo hacían en los años 60, 70 y 80, donde la ausencia de internet los convertía en dueños absolutos de la información. De hecho, el departamento del PCC que la controla no se oculta jamás para hacerlo, aunque cada día se les torna más difícil y obsoleto el “trabajito”.

En fin, que estuvieron a tiempo de enmendar el error y no lo hicieron por una cuestión digamos que de “orgullo”. Se obsesionaron tanto con dar el paletazo mediático con el festivalito que no les ha importado hacer el ridículo en un país donde las ridiculeces, si se comieran, pudieran ser convertidas en salchichas para exportarlas al mundo entero. De verdad tienen que parar, y debiera ser ahora si de verdad pretenden recuperar un ápice de credibilidad entre sus propios “incondicionales”, hartos de tanta “vergüenza ajena”.

Emplazando al régimen, no solo es nuestro deber ciudadano preguntarnos cuánto dinero, tan necesario para comprar alimentos y medicinas en un país totalmente desabastecido, fue dilapidado por estos días de espectáculo sino, además, si valió la pena hacerlo cuando ya era sabido que no serviría en absoluto para los propósitos iniciales de atraer turismo.

¿Quién ha asumido el pago a los artistas, las promociones internacionales, la transportación —terrestre y aérea—, la alimentación, la producción de los espectáculos, la logística, las acostumbradas “regalías” tan usuales en tales eventos? ¿En verdad nos sobra tanta comida como para ser anfitriones de muestras culinarias? ¿Vamos tan bien en cuanto a producciones textiles para una pasarela de modas en un país donde la gente que logra hacerlo viste muy mal, horrible, pero aún así solo gracias a mulas y revendedores?

Por supuesto que, con estos tiros, quién dice que no vamos de cabeza a la ruina más triste de todas sino que estamos casi en lo más profundo del pozo en que nos metimos hace más de medio siglo. Pues, si se fijan bien, hemos pasado de aquel aparatoso desfile de Chanel en el Paseo del Prado y del concierto de The Rolling Stones, que sin dudas tanto turista atrajo, a esta mala imitación del legítimo San Remo que, por las “ganancias” que pudo haber arrojado, parece más bien una conjura de idiotas para espantar hasta al Pipisigallo. ¡Vaya continuidad que nos quieren ofrecer a golpe de palos!

Estoy más que seguro que ni siquiera un solo turista se gastó un peso en venir expresamente al San Remo y, a juzgar por las imágenes de los eventos paralelos de moda y cocina que han circulado por ahí, el público fue escaso y conformado mayormente por los propios organizadores y algún que otro cubano —privilegiadamente enajenado de éxodos y colas— o algún extranjero, de esos que siempre tenemos por aquí lo mismo haciendo bulto en un desfile por el Primero de Mayo que pescando jineteras en una discoteca de Varadero.

En fin, que el falso San Remo a la cubana ha sido, además de otra manifestación de la prepotencia y la poca transparencia con que se “gobierna” por estos lares, otro despilfarro de dinero que a lo mejor en breve se traducirá en una nueva subida de precios en las tiendas en MLC, en más desabastecimiento en los agromercados, en una profundización del mercado negro, más caos y abuso en todos los sitios donde sabemos que los cubanos y cubanas terminamos siempre pagando, a punta de pistola, los constantes “errores” en la construcción de esta gran salchicha llamada “socialismo”.

ARTÍCULO DE OPINIÓN

Las opiniones expresadas en este artículo son de exclusiva responsabilidad de quien las emite y no necesariamente representan la opinión de CubaNet.

Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de WhatsApp. Envíanos un mensaje con la palabra “CUBA” al teléfono +1 (786) 316-2072, también puedes suscribirte a nuestro boletín electrónico dando click aquí.