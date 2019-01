Interviene Rosa María Payá en Convención del Partido Popular español

MIAMI, Estados Unidos. – La activista por los derechos humanos y líder de la iniciativa “Cuba Decide”, Rosa María Payá, intervino este sábado en la Convención del Partido Popular español (PP) que se celebra en Madrid, informaron medios de esa nación ibérica.

Durante los doce minutos que duró su intervención, la opositora cubana hizo un amplio repaso de la situación política de la Isla, marcada por la falta de libertades y por la permanencia en el poder de una dictadura que ya alcanza los sesenta años.

“En estos 60 años, la dictadura ha cobrado la vida de miles de cubanos inocentes en ejecuciones arbitrarias. Estamos enfrentados a un régimen que ha condenado a decenas de miles a 20, a 25 y a 30 años de prisión por motivos políticos, y que hoy, mientras yo me dirijo a ustedes, mantiene a más de 120 hombres y mujeres encerrados por pensar distinto y actuar de acuerdo a su conciencia”, dijo Payá a los presentes en el evento.

La activista también tuvo palabras de agradecimiento para el PP el apoyo ofrecido en la lucha por los derechos humanos en la Isla desde el mandato del expresidente José María Aznar.

La joven opositora llamó al PP a que “no acepte como legítimos a un sistema político y a unos representantes que los cubanos jamás han elegido en las urnas” y a apoyar una transición a la democracia en Cuba con la participación de todos los cubanos en plebiscito vinculante.

Payá también convocó a esa formación a exigir el cese de la represión y la liberación de todos los presos políticos, entre ellos el Dr. Eduardo Cardet y Aimara Nieto.

“Los derechos no tienen color político, ni de raza, ni de cultura. Tampoco las dictaduras tienen color político, no son de derecha ni de izquierda, son sólo dictaduras. La causa de los derechos humanos es una sola, como una sola es la humanidad. Si hoy se habla de globalización, anunciamos y denunciamos que si no se globaliza la solidaridad, no sólo peligran los derechos humanos, sino el derecho a seguir siendo humanos”, concluyó.