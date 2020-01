Impiden salir de Cuba a ocho activistas pro democracia en la última semana

SANTIAGO, Cuba. – En el día de ayer, la Dama de Blanco Annia Zamora Carmenate tampoco pudo tomar su vuelo con destino a Argentina. Zamora se encontraba en la terminal tres del Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana, para chequear su boleto reservado en la Aerolínea Copa Airlines, con horario de salida a las 4:15 pm. Pero funcionarios de inmigración le comunicaron que no podría salir del país.

“El chequeo de la maleta fue normal, ya en Inmigración, al momento de mirar la cámara, la muchacha me dijo que virara a la raya roja y esperara allí, luego vino un hombre y me llevó a un cuartico, y me dijo que yo tenía una restricción temporal de salida del país y que no podría viajar.”

La activista, que reside en Matanzas, también miembro del Partido Pedro Luis Boitel, era parte de un grupo de siete activistas de varias partes del país como Pinar del Río, La Habana, Santa Clara, Holguín y Santiago de Cuba, que debían viajar en diferentes días de esta semana y que indistintamente fueron impedidos, unos en el aeropuerto, otros mediante citaciones y retenciones arbitrarias dentro del hogar.

El objetivo era recibir una capacitación programada por el Centro de Apertura para la Democracia en América Latina (CADAL). A este evento debía participar, entre otros, el activista de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) Leonardo Pérez Franco, “en mi caso ni siquiera me dejaron comenzar el chequeo, me dijeron que no podía salir de Cuba y ya” afirma Franco.

Por su parte, Hernán Alberro Director de Programas en CADAL, habló con CubaNet sobre el incidente. “Estas personas que fueron restringidas durante la semana, estaban invitadas a participar en varios talleres aquí en Buenos Aires, auspiciados por CADAL, lamentablemente esto es moneda corriente, ya el régimen nos tiene acostumbrados a estos hechos y por supuesto dificulta mucho el trabajo que realizamos en conjunto.”

“Se trataba de talleres para formarlos en incidencia y gestión a nivel comunitario, es decir que puedan ayudar a sus comunidades a resolver problemas que los afectan. Es difícil impartir estos talleres a distancia, algunos contenidos los tenemos que obligatoriamente dar así, pero no es lo mismo, cara a cara siempre es mejor. No obstante, seguiremos adelante el trabajo con ellos, aunque de forma más restringida.”

Otro de los “regulados” y que no pudieron ir a Buenos Aires, fueron los artistas Yasser Castellanos y Luis Manuel Otero. A Castellanos, le impidieron abordar su vuelo el pasado 15 de enero en el Aeropuerto José Martí. En el caso de Otero, durante una citación policial le comunicaron que se encontraba regulado por interés público.