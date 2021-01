Humorista cubano Andy Vázquez ingresado por COVID-19 en Miami

MIAMI, Estados Unidos. – El humorista cubano Andy Vázquez se encuentra ingresado en un hospital de Miami por complicaciones asociadas a la COVID-19. Así lo confirmó este martes el presentador José Carlucho en su programa de Univista TV.

Aunque desde la plataforma no se han ofrecido detalles sobre el estado de salud de Vázquez, el propio Carlucho confirmó que el humorista se encontraba en condición delicada.

“Antes de que comiencen las preguntas, voy a decir por qué no lo vieron ayer, ni lo verán hoy (…) Lo único que me ha hecho hacer esto, es por el cariño de todos sus compañeros (…) No decirle a nuestro público es mentir (…) Lo único que les pido es que oremos por este cubano… que se ganó el corazón de su público”, dijo Carlucho durante su show.

El presentador señaló además que el estado de Andy Vázquez impidió a la producción del programa tener contacto en vivo con él.

Según Univista TV, el humorista habría mostrado leves mejores durante las últimas horas, aunque todavía se mantenía ingresado.

Vázquez recibió numerosas muestras de afecto de los seguidores de la plataforma, quienes le desearon una pronta recuperación.

“Andy, eres un trinquete. Sé que en pocos días estarás de vuelta haciéndonos reír. Ni te imaginas lo importante y el ejemplo que eres para cientos de miles de cubanos exiliados que hoy vemos tu show. Puedes estar seguro que millones de cubanos están orando por ti. Yo soy ateo y me tomé mi tiempo para pedir por ti, si algo existe. Toda mi fuerza y la de millones de cubanos está ahora mismo contigo”, escribió el joven Yenier Bonet Castillo.

Vázquez llegó a Miami en diciembre de 2019, luego de que funcionarios de la televisión cubana lo separaran del elenco del programa Vivir del cuento, donde alcanzó gran popularidad con el personaje de Facundo Correcto.

Ya en Estados Unidos, Vázquez se ha consolidado como uno de los humoristas preferidos de El Show de Carlucho, rescatando al propio Facundo Correcto y dando vida a otros personajes, como Aguaje y Lina la Jabá.

