Andy Vázquez: “Al que me botó de la televisión… le agradezco infinitamente”

MIAMI, Estados Unidos. – El humorista cubano Andy Vázquez, intérprete del personaje de Facundo Correcto, estalló en redes sociales contra sus detractores, quienes le han insultado y amenazado durante las últimas semanas.

En una transmisión de Facebook Live, Vázquez respondió a las críticas de aquellos que le llaman traidor por haberse radicado en Miami, ciudad donde reside desde el pasado mes de diciembre.

El humorista recordó a sus seguidores que fueron miembros de la alta cúpula castrista los que ordenaron su salida de la Televisión, contra la voluntad de sus compañeros y de la audiencia en general.

“¿A quién traicioné? ¿A los que me dejaron sin trabajo, sin comida y sin sustento para mi familia? Yo no traicioné a nadie. Yo vine para donde me abrieron las puertas y me dieron trabajo”.

El comediante también reaccionó a los insultos de un usuario identificado como Jesús García, quien le amenazó con hacer daño a su esposa e hija.

“No les van a hacer nada a mi mujer y a mi hija, yo sé que no, lo tuyo es tratar de intimidarme y de que yo me ponga así… No te metas con la familia de la gente, sé hombre y tírame a mí solo”, dijo Vázquez, notablemente molesto.

Pese a haber dejado atrás su familia y a su madre enferma, el humorista asegura haber tomado la mejor decisión posible.

“Al que me botó de la televisión le doy las gracias, le agradezco infinitamente”, sostuvo.

Por último, el comediante envió un mensaje a todos aquellos que desean que no triunfe en su nueva etapa en Miami.

“Si me botan hoy de Univista TV me voy a limpiar pisos con tremenda dignidad, porque yo en Cuba vendí carne, pan con puerco, limpié botas y cuidé baños en el Coppelita de 25 y Malecón. Aquí no tengo que pasarle la lengua por las botas a nadie. Déjenme tranquilo, déjenme vivir”.

Andy Vázquez fue despedido del programa “Vivir del Cuento”, de la Televisión Cubana, por subir a su canal de YouTube una sátira sobre los incidentes violentos suscitados en octubre de 2019, tras la apertura del mercado Cuatro Caminos.

Desde entonces, el humorista ha sido criticado por varios sectores del oficialismo cubano, que han lanzado campañas para desprestigiarlo a través de las redes sociales.