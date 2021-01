Se dispara el cambio en la bolsa negra: hasta 60 pesos por un dólar

MIAMI, Estados Unidos. – Con el ordenamiento monetario en su primera semana, el precio del dólar ya triplica la norma oficial en el mercado negro. Según pudo comprobar El Nuevo Herald, la moneda estadounidense cotizaba este martes entre los 40 y 60 pesos cubanos (CUP), cifras muy por encima del cambio 24 a $1 establecido por el régimen castrista.

Con las nuevas medidas implementadas, la venta de dólares se ha convertido en uno de los “negocios” del momento. Sin embargo, en la Isla todo tiene sus límites y las autoridades solo permitan llevar hasta 5 000 dólares sin declarar. Cualquier efectivo que parezca destinado a la compra y venta de divisas puede ser ocupado.

El Nuevo Herald señala que tampoco existen alternativas, ya que el régimen solo entrega pesos cubanos.

“La semana pasada cambié $500 y me dieron unos fajos de billetes tremendos. Claro, lo cambié en la calle, en el mercado informal, a 38 pesos. El Estado lo cambia a 24 pero las CADECAS (casas de cambio oficial) en estos días parecen museos. Ahí nadie va”, declaró al medio estadounidense Edgar Díaz, un cubanoamericano que viaja con frecuencia a la Isla.

Quienes puedan ingresar dólares a Cuba o hacerlos llegar a sus familiares reciben muchos más pesos cubanos, aunque no son muchas las agencias ahora mismo entregan la divisa, como sucedía previo a las sanciones de la administración Trump contra el conglomerado militar GAESA y sus dependencias, que absorbían buena parte de esa moneda fuerte.

“En Cuba mis sobrinos cambian en la calle el dinero y obtienen mucho más que cuando lo mandaba por Western Union”, dijo al Herald Ana Morales, una cubanoamericana radicada en Hialeah que mensualmente envía 100 dólares a su madre.

En peor situación están quienes no reciben remesas, ya que dependen única exclusivamente de la red minorista en pesos cubanos, casi siempre desprovista de los alimentos y artículos más demandados.

“¿Cómo es posible que me paguen en una moneda y me cobren en otra? ¿Los que no tenemos familia en el extranjero no somos personas, no tenemos los mismos derechos?”, lamentó Alicia López, ama de casa residente en el municipio habanero del Cotorro.

El régimen cubano atraviesa la peor crisis económica de los últimos 25 años, lo que ha obligado a la plana mayor del castrismo a aplicar medidas de choque, como la eliminación de subsidios y el aumento de los precios de alimentos y productos de primera necesidad.

Asimismo, se ha redefinido todo el sistema de precios, lo que ha generado críticas entre la población, temerosa ante el decrecimiento sustancial de su poder adquisitivo.

