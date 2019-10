Hijos de José José pelean por el cadáver de su padre

MIAMI, Estados Unidos. – El deceso del cantante mexicano José José ha traído consigo una disputa familiar de grandes proporciones. Los hijos mayores del cantante, José Joel y Marysol Sosa, volaron desde la Ciudad de México hasta Miami para localizar el cuerpo de su padre. Sin embargo, Sarita Sosa, hija menor del “Príncipe de la Canción” y quien le acompañó durante la última fase de su enfermedad, se niega a revelar el paradero de los restos.

Ahora, José Joel y Marysol dicen no saber dónde se encuentra el cuerpo de José José, aunque fue la propia Sarita, quien les informó del fallecimiento de su padre, en el Homestead Hospital.

“Nadie sabe nada de lo que pasó. Sus hijos están absolutamente devastados, hasta el punto de que se preguntan si incluso es cierto que él murió”, declaró a The Washington Post Brenda Ocaña, gerente de Joel.

Hasta el momento, ni la policía, ni la oficina del forense, ni la funeraria de Westchester han respondido al diario estadounidense sobre la muerte del José José.

Telemundo precisa que si bien los hermanos mayores no han estado involucrados en los preparativos fúnebres, el distanciamiento familiar era de dominio público antes de la partida del cantante.

“Ustedes están aquí y lo agradecemos infinitamente que lo estén documentando de alguna manera lo que está pasando. Esto es para el mundo y lo vengo diciendo desde aquel ‘facetime’ que hace año y cacho diciendo algo está pasando con mi señor padre, no contesta, esta niña (Sarita) se lo llevó a la mala, gracias a Dios ha habido evidencia rotunda”, dijo José Joel a los medios.

En medio de esta disputa familiar, la hija menor aseguró en una entrevista que sus hermanos estarán presentes en el velatorio una vez se haya coordinado todo y señaló que no es cierto que ellos no sepan dónde está su padre.

Asimismo, relató a la cadena Univisión que su padre no había muerto de cáncer de páncreas, sino que falleció mientras dormía, debido a un mal estado físico.

“Se fue en paz (…) Gracias a Dios, se fue muy tranquilo”, dijo.

La joven también negó que esté intentado sacar provecho de la muerte de su padre.

“En realidad, no me gusta hacer entrevistas (…) No me gusta la fama, por eso siempre he sido tan privada, pero sé que mi padre hubiera querido que hiciera esto por él”, agregó.

Por su parte, los hijos mayores de José José han dejado claro que la disputa no obedece a cuestiones de bienes, ni dinero.

“Que quede muy claro, no estamos en ningún momento peleando, ni el dinero, ni la herencia, ni mucho menos, no nos interesa”, explicó José Joel.