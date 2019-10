En estas condiciones vive una enfermera en Cuba

MIAMI, Estados Unidos.- La enfermera cubana Ivis Menéndez Martínez, quien ha tomado cuanto curso puede para estar actualizada en el tema de la salud, asegura que no todo es vocación y gusto, pues esa profesión no es la mejor para vivir en el país, azotado cada vez por una nueva crisis.“Mi carrera y profesión no son la mejor opción para vivir”, aseguró Menéndez Martínez a Producciones Patria para CubaNet.

Cuando en Cuba el gobierno reconoció que no tenía personal de salud y se dirigió a los preuniversitarios en el campo para buscar los que serían los primeros de esos trabajadores emergentes de la isla, Ivis fue una de las primeras en conseguir el título de enfermera en tan solo dos años.

“Cuando yo me veo en mi casa llena de agua, sin muebles, sin adornos, con una situación crítica y dos hijos me es muy difícil. Yo he dado mucho a esta revolución con mi trabajo, porque no abandono mi deber, pero sigo pagando en el ámbito personal por todo lo que pasa en el país y tengo que seguir saliendo adelante”, dijo.

La casa donde vive Ivis es una vivienda familiar con muchísimos recuerdos, pero hoy en día vive una situación insostenible. El nivel de la calle ha aumentado, y según esta enfermera las autoridades no han hecho el mejor de “los trabajos. No se ha raspado la calle, no se han puesto desagües nuevos, no se han entroncado las tuberías”.

El nivel más bajo de la calle donde vive Ivis Menéndez es su casa, por lo que es ella quien enfrenta una situación constante de inundaciones con agua sucias, o simplemente en épocas de lluvia.

Ante las protestas por la situación que enfrenta asegura que las autoridades le dicen que todo se resolverá “el año que viene, pero ese año todavía no ha llegado”.

Por su parte, cuando sus hijos tienen miedo por la subida del nivel del agua cada vez que llueve, esta enfermera cubana les dice que tengan paciencia, que en algún momento todo se resolverá porque “nada es eterno”.