MADRID, España.- La Guardia Costera de Estados Unidos (USCG, por sus siglas en inglés) detuvo a un grupo de 24 migrantes cubanos tras tocar tierra en el país norteño.

Según informó a través de X (antes Twitter) el agente jefe de patrulla Walter N. Slosar, la detención ocurrió el fin de semana, luego de que la Patrulla Fronteriza de EE. UU. respondiera a un desembarco de migrantes en el Parque Nacional Dry Tortugas.

La nota señala que uno de los cubanos estaba en estado de deshidratación y fue trasladado a un hospital local.

Over the weekend, U.S. Border Patrol agents & LE partners responded to a migrant landing at the Dry Tortugas National Park & encountered 24 Cuban migrants. One of the individuals was taken to a local area hospital for dehydration.#floridakeys #cbp #mondaymorning #cuba #florida pic.twitter.com/thjalbfNr2

— Chief Patrol Agent Walter N. Slosar (@USBPChiefMIP) September 11, 2023