MADRID, España.- La Guardia Costera de Estados Unidos (USCG, por sus siglas en inglés) suspendió este lunes la búsqueda de dos emigrantes cubanos que salieron de la Isla en una tabla de surf.

Tras casi 3 días de búsqueda, la USCG informó a través de Twitter que quedaba pendiente de nueva información.

If anyone has seen a similar vessel, please call Sector Key West at 305-292-8727.

El pasado sábado, la entidad había anunciado: “Los equipos están buscando a 2 hombres cubanos en una tabla de surf con motor y flotadores después de ser alertados de que se fueron de Cuba, el pasado martes y no llegaron a Cayo Hueso”.

Los guardacostas pidieron que cualquier persona que tuviera información se comunicara al número de teléfono 305-292-8727.

#Breaking Have you seen a similar vessel? @USCG crews are searching for 2 Cuban males on a surf board w/ a motor & pontoon after being alerted they left #Cuba, Tues. & didn’t arrive in #KeyWest. Call Sector Key West if you have info., 305-292-8727. #SAR @USEmbCuba @CBPSoutheast pic.twitter.com/QrMEbE7WFb

— USCGSoutheast (@USCGSoutheast) March 26, 2022