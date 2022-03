MADRID, España.- Elián López Cabrera, el buzo cubano rescatado esta semana por la Guardia Costera de Estados Unidos cuando intentaba llegar a las costas de Florida en una tabla de windsurf, ofreció declaraciones.

López Cabrera, que se había lanzado al mar por playa Varadero el martes 22 de marzo a las 7:15 de la mañana, explicó a Univisión 23 que la travesía fue muy difícil, y las condiciones del viento no fueron lo que esperaba.

Olas de 2 y 4 metros de altura lo sacaron de la tabla en dos ocasiones, y en una de ellas perdió sus espejuelos.

Según relató, viajaba con un celular con el que podía captar algo de señal, pero cada vez que revisaba su posición y veía que no avanzaba “era frustrante”.

Al segundo día, en muy malas condiciones físicas, pensó que “no podría resistir otra noche” y envió un mensaje a dos amigos que estaban al tanto de su viaje.

Les pidió que lo rescataran que estaba al sur de Islamorada, muy agotado y sin agua.

Me respondieron, “no te desgastes más, aguanta que ya vamos por ti”, cuenta el buzo cubano.

La Guardia Costera lo rescató al anochecer aproximadamente a 15 millas al sur de Islamorada y lo trasladó a Emergencias, en estado de deshidratación.

Elián López Cabrera, quien llevaba años trabajando como buzo en Varadero, es sobreviviente de cáncer y tiene una colostomía.

Este viernes, su prima Dunia Rodríguez Cabrera, residente en Estados Unidos, había informado que López Cabrera no sería deportado a Cuba por su delicada salud, razón fundamental por la que decidió lanzarse al mar: recibir la atención médica requerida.

“Toda la familia quería que le dieran una visa humanitaria por su condición médica y que no lo deportaran, por eso, porque arriesgar su vida, estar 24 horas en el mar para que lo regresen a Cuba sin las condiciones de vida adecuadas, no es fácil”, dijo Rodríguez Cabrera, quien agradeció además a los medios que hicieron la noticia viral, y con ello contribuyeron a que no fuera deportado.

Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de WhatsApp. Envíanos un mensaje con la palabra “CUBA” al teléfono +1 (786) 316-2072, también puedes suscribirte a nuestro boletín electrónico dando click aquí.