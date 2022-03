MADRID, España.- Este jueves fue liberado el buzo cubano Elián López Cabrera, quien había sido rescatado la víspera por la Guardia Costera de Estados Unidos, cuando intentaba llegar a territorio estadounidense en una tabla de windsurf.

López Cabrera, tras ser rescatado a 15 millas al sur de Islamorada, fue trasladado a un hospital donde atenderían su estado de deshidratación.

Según explicó en el programa Hola! Ota-Ola su prima Dunia Rodríguez Cabrera, residente en Estados Unidos, el emigrante cubano fue liberado y no será deportado a Cuba por su delicada salud, aunque no conoce aún su estatus migratorio.

López Cabrera, quien se lanzó al mar el 22 de marzo por playa Varadero, donde trabajaba como buzo, es sobreviviente de cáncer y tiene una colostomía.

“Toda la familia quería que le dieran una visa humanitaria por su condición médica y que no lo deportaran, por eso, porque arriesgar su vida, estar 24 horas en el mar para que lo regresen a Cuba sin las condiciones de vida adecuadas, no es fácil”, dijo Rodríguez Cabrera, quien agradeció además a los medios que hicieron la noticia viral, y con ello contribuyeron a que no fuera deportado.

La joven señaló que su primo “llevaba años pudiendo venir, en mejor condición de salud, sin haber tenido el cáncer y nunca lo hizo porque siempre llevó una vida llevadera en Varadero, vivía del buceo, vivía del turismo y nunca tuvo esa necesidad, entonces me choca grandemente cuando veo la noticia porque nunca me lo hubiera esperado de él, sinceramente tuvo que estar en un grado de desesperación muy grande cuando él tomó esa decisión” de salir del país en una tabla de surf, sin agua y sin comida, solo confiando en su experiencia en el mar.

