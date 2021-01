MIAMI, Estados Unidos. – La Fundación para los Derechos Humanos en Cuba (FHRC), por sus siglas en inglés) incluyó en su base de datos de represores al ministro de Cultura de Cuba, Alpidio Alonso Grau, y al viceministro, Fernando León Jacomino, tras los hechos acontecidos el pasado 27 de enero frente a la sede del MINCULT, en La Habana.

La FHRC recordó que Alonso agredió directamente al periodista de Diario de Cuba, Mauricio Mendoza, quien se encontraba transmitiendo en vivo los sucesos.

Mendoza testificó que no solo fue agredido físicamente por el ministro, sino también por el propio León Jacomino.

“Cuando sale Alpidio me le acerco con mi celular para transmitir en directo y él me tira un manotazo. Ahí se armó todo (…) Él me quitó el móvil y yo pensé que no lo iba a ver más nunca en mi vida”, relató el reportero tras los incidentes.

Las imágenes difundidas en redes sociales captaron a otros funcionarios que también agredieron a los manifestantes.

Según la FHRC, también quedó plasmado el autoritarismo del viceministro Fernando Rojas, quien ordenó a los manifestantes que abandonaran los alrededores del Ministerio de Cultura (MINCULT).

Alpidio Alonso, por su parte, se acercó a pie a los congregados ante la sede ministerial por vez primera, luego de que el 27 de noviembre pasado no respondiera a la demanda de cientos de artistas de poder hablar con él.

“Sin embargo, lejos de entablar un diálogo pacífico, se comportó como suelen hacerlo los miembros de las abusivas Brigadas de Respuesta Rápida”, señala la FHRC.

Juan Antonio Blanco, director de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba aseguró que tanto Alonso Grau como su viceministro León Jacomino ingresarán en la base de datos RepresoresCubanos.com en la categoría de represores violentos.

“Pocas veces es posible caer tan bajo. Pocas veces se puede ser tan cobarde y sumiso a la policía política como lo fue usted al enlodar la dignidad de todo el Ministerio de Cultura. ¡Vergüenza! No habrá amnesia”, subrayó el ejecutivo.

